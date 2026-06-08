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Iisrael ja Iraan jagavad õhulööke ning nafta hind liigub üles

Välismaa
Alla kukkunud Iraani rakett
Alla kukkunud Iraani rakett Autor/allikas: SCANPIX/AFP/AHMAD GHARABLI
Välismaa

Iisrael ja Iraan vahetavad taas õhulööke ning mure konflikti eskaleerumise pärast kergitab nafta hinda. Musta kulla kallinemine avaldab survet finantsturgudele ning börsid värvusid punaseks.

Investorid muretsevad, et Hormuzi väin jääb lähiajal suletuks. Iraani toetatud huthi mässulised andsid aga märku, et hakkavad Punasel merel ründama Iisraeli kaubalaevu

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind kerkis ligi viis protsenti ja oli esmaspäeva lõunal 98 dollarit barreli kohta. 

"Iga tulevahetus lisab toornaftaga kaasnevale geopoliitilisele riskipreemiale veel ühe kihi," ütles konsultatsioonifirma SPI Asset Managementi esindaja Stephen Innes. 

Naftahindade järsk tõus lisas survet aktsiaturgudele, kus müügisurve oli juba niigi tugev, kuna investorid kardavad tehisintellektibuumi lõppu.

USAs loodi mais oodatust rohkem töökohti ning investorid usuvad üha enam, et föderaalreserv võib tänavu rahapoliitikat karmistada. See suurendab survet börsidele veelgi.

Saksamaa aktsiaindeks DAX kukkus hommikul 1,3 protsenti, Briti FTSE 100 langes 4,2 protsenti, lai Stoxx 600 indeks langes 0,7 protsenti ja Jaapani Nikkei 3,9 protsenti. Ka Hiinas, Lõuna-Koreas, Taiwanis ja Hongkongis värvusid börsid punaseks.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

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