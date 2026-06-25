Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu neljapäeva okupeeritud Krimmis asuvat energiataristut. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis viitavad, et Krimmi energiataristu sattus taas rünnaku alla.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 25. juunil kell 5.50:

- Ukraina andis taas lööke Krimmi energiataristu pihta;

- Reuters: Moskva rafineerimistehas ei taasta sel aastal ilmselt oma tegevust.

Ukraina andis taas lööke Krimmi energiataristu pihta

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu neljapäeva okupeeritud Krimmis asuvat energiataristut. Ka sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis viitavad, et Krimmi energiataristu sattus taas rünnaku alla.

Crimea, drones are flying from all directions. Sevastopol/Simferopol is in hell, energy infrastructure is under attack. pic.twitter.com/V9dyejkMAu — MAKS 26 (@Maks_NAFO_FELLA) June 25, 2026

Plahvatusi oli kuulda Simferopolis ning Sevastopoli lähedal asuva Balaklava elektrijaama piirkonnas, Vene allikate teatel esines elektrikatkestusi. Kahjude ulatus pole veel teada, Ukraina pole rünnakut ametlikult kommenteerinud.

Viimastel nädalatel on Ukraina suurendanud rünnakuid Krimmis, keskendudes sõjalisele taristule ja energiataristule. Ukraina eesmärk on anda löök Venemaa tarneahelatele ja isoleerida poolsaar Venemaa mandriosast.

Ukraina rünnakud on tekitanud Krimmis tõsise kütusepuuduse. Alates 21. juunist on okupeeritud Krimmis peatatud autokütuse müük tsiviilisikutele. Viimased droonirünnakud toimusid ajal, mil okupatsioonivõimude sõnul on massilised elektrikatkestused jätnud ligikaudu poole poolsaarest vooluta.

Reuters: Moskva rafineerimistehas ei taasta sel aastal ilmselt oma tegevust

Venemaa pealinna Moskva suurim naftarafineerimistehas ei taasta tõenäoliselt sel aastal tootmist pärast seda, kui sai hiljutistes Ukraina droonirünnakutes ulatuslikke kahjustusi, teatas kolmapäeval uudisteagentuur Reuters.

Kahe asjaga kursis oleva Reutersi allika sõnul kestavad tehase remonditööd eeldatavasti vähemalt kuus kuud, mis võib rajatise hoida rivist väljas kuni 2026. aasta lõpuni.

"Remondiks kulub vähemalt pool aastat," ütles üks tööstusallikas uudisteagentuurile.

Moskva naftarafineerimistehast opereerib Venemaa üks suurimaid naftafirmasid Gazprom Neft. Viimaste kättesaadavate andmete kohaselt töötles tehas 2024. aastal 11,6 miljonit tonni toornaftat. Samuti tootis see 2,9 miljonit tonni bensiini ja 3,2 miljonit tonni diislikütust, mis teeb sellest ühe Venemaa olulisima rafineerimisrajatise.

Eeldatakse, et seisak avaldab lisasurvet Venemaa kütuseturule, kus on juba esinenud puudujääke, hinnatõusu ja tarnehäireid.

Alates 2026. aasta algusest on Ukraina tõhustanud kaugmaadroonide rünnakuid Venemaa energiavaradele, mille hulgas on toimunud mitmeid rünnakuid Moskva ja selle ümbruse rajatistele. Kampaania on keskendunud naftarafineerimistehastele ja kütusehoidlatele, mis on Venemaa sõjategevuse käigushoidmiseks kriitilise tähtsusega.

Ukraina rünnakute mõju rafineerimistehastele on olnud tunda üle kogu riigi. Üle kümne Venemaa piirkonna on kehtestanud piirangud kütusemüügile. Kreml on kehtestanud ajutised ekspordikeelud bensiinile ja lennukikütusele.

Venemaa asepeaminister Aleksandr Novak ütles 23. juunil, et Moskva kaalub täiendavat ajutist diislikütuse ekspordikeeldu, et stabiliseerida siseriiklikke varusid.