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Venemaa rünnakus Zaporižžjale hukkus üks inimene

Välismaa
Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist
Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Venemaa järjekordses rünnakus Zaporižžjale sai üks inimene surma ja kuus vigastada, linnas said kannatada mitmed hooned ja puhkes tulekahju, vahendas Ukrinform Zaporižžja oblasti sõjalise administratsiooni juhi Ivan Fedorovi sõnu Telegramis. Vene võimud teatasid taas droonirünnakust Moskva vastu.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 19. augustil kell 5.35:

- Venemaa rünnakus Zaporižžjale hukkus üks inimene;

- Vene võimud teatasid taas droonirünnakust Moskva vastu;

Vallandatud Ukraina kaitseminister kutsub üles valimisi korraldama.

Venemaa rünnakus Zaporižžjale hukkus üks inimene

Venemaa järjekordses rünnakus Zaporižžjale sai üks inimene surma ja kuus vigastada, linnas said kannatada mitmed hooned ja puhkes tulekahju, vahendas Ukrinform Zaporižžja oblasti sõjalise administratsiooni juhi Ivan Fedorovi sõnu Telegramis.

"Üks inimene hukkus ja veel kuus sai vigastada vaenlase rünnakus Zaporižžjale," kirjutas Fedorov.

Vene võimud teatasid taas droonirünnakust Moskva vastu

Venemaa võimud teatasid ööl vastu kolmapäeva, et Moskvat tabas taas droonirünnak. Moskva linnapea Sergei Sobjanin väitis, et õhutõrje tulistas alla 10 pealinna suunas liikunud drooni. Veidi hiljem teatas Sobjanin, et õhutõrje tulistas alla 20 drooni, mitmes piirkonnas piirati lennuliiklust, vahendas Ukrainska Pravda. 

Ka sotsiaalmeedias levivad väited, et Ukraina korraldas ööl vastu kolmapäeva Venemaa vastu droonirünnaku. Esialgu pole teada, milliseid sihtmärke Ukraina ründas ja kas rünnakud põhjustasid ka kahjustusi.

Vallandatud Ukraina kaitseminister kutsub üles valimisi korraldama

Ukraina populaarne endine kaitseminister Mõhhailo Fedorov, kes möödunud kuul ametist vabastati, kutsus teisipäeval üles korraldama Venemaa agressiooni tõttu edasi lükatud valimisi.

Ukraina kehtestas sõjaseisukorra, kui Vene väed 2022. aasta veebruaris üle piiri tungisid. Sõjaseisukorra ajal on valimiste korraldamine keelatud.

"Demokraatia ei saa olla Venemaa pantvang," ütles Fedorov YouTube'i postitatud videos.

"Me võitleme just seetõttu, et tahame jääda vabaks Euroopa riigiks," lisas Fedorov.

Fedorovi sõnul peab Ukraina leidma seadusliku, turvalise ja realistliku mehhanismi, mis võimaldaks riigil taastada täieliku demokraatliku protsessi isegi jätkuva sõja tingimustes.

Endine kaitseminister tunnistas sõja ajal hääletuse korraldamisega seotud takistusi, sealhulgas küsimust, kuidas tagada hääletamisvõimalus sõduritele, rindejoone lähedal elavatele inimestele ning miljonitele välismaal viibivatele ukrainlastele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, Ukrainska Pravda

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