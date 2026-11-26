Euroopa Komisjoni aruanne kinnitab, et USA alustatud sõda Iraanis ja sekkumine Venezuelas pöörasid ümber langustrendi Venemaa naftaekspordi tuludes.

Komisjon hindas G7 riikide 2022. aastal kehtestatud Vene nafta hinnalae mõju ning seda, kas piirang on edukalt vähendanud Venemaa suutlikkust rahastada energiaekspordiga sõda Ukraina vastu, vahendas The Kyiv Independent.

Aruande kohaselt ületab Venemaa toornafta eksporditulu 2026. aasta jaanuarist septembrini (102 miljardit dollarit) juba 2025. aasta kogutulu (101 miljardit dollarit).

Aruanne seostab seda n-ö Lähis-Ida kriisiga, mille vallandas USA president Donald Trumpi veebruaris tehtud otsus Iraani rünnata, mille järel katkestas Teheran naftatarned läbi Hormuzi väina.

Aruande järgi tugevdab Venemaa oma positsiooni läbirääkimistel tänu Hormuzi väina olukorrast põhjustatud tarnešokile. 2026. aasta märtsist maini olid naftavood läbi väina 85 protsenti väiksemad kui enne täiemahulist sõda Ukrainas.

See kasvatas Venemaa toornafta eksporditulu märgatavalt. Veebruaris oli eksporditulu kuus miljardit dollarit, märtsis aga juba 11,3 miljardit. "Pärast suvist langust tõusid tulud 2026. aasta septembris taas 14,5 miljardi dollarini," seisab aruandes.

Kuigi naftahinna tõus leevendas survet Venemaale, rõhutab EL-i aruanne, et hinnalaeta oleks olukord märksa halvem.

"Sanktsioonid on mänginud võtmerolli selle piiramisel, kui palju Venemaa saab Lähis-Ida kriisist tingitud naftahinna tõusust kasu lõigata," seisab aruandes.

Samuti leitakse raportis, et hinnalaeta oleks Venemaa meritsi veetava toornafta eksport olnud 30 miljardi dollari võrra suurem ning Moskva oleks alates märtsist teeninud naftasaadustelt 10–15 miljardit dollarit rohkem.

Üks riik pole teiste hinnalae koalitsiooni liikmetega nafta hinnalage karmistanud – see riik on USA.

Küsimus ei ole ainult USA-s

Kuna USA katab oma fossiilkütuste vajaduse valdavalt ise, on riigi osalus nafta hinnalaes pigem sümboolne kui sisuline.

Kui enne Moskva täiemahulist sissetungi oli Vene energiakandjate peamine ostja Euroopa Liit, siis nüüd moodustavad Hiina ja India 85 protsenti kogu Venemaa energiaekspordist.

Austraalia on keelanud Venemaa toornafta ja rafineeritud naftatoodete impordi, kuid pole veel sulgenud lünka, mis lubab tuua riiki Vene naftast kolmandates riikides toodetud kütuseid. Sellest on märgatavalt kasu saanud eeskätt India.

Seetõttu on kodanikuühiskond ja Austraalia senat survestanud Canberra valitsust seda lünka sulgema, kuid seni edutult.

Venemaa ei saa siiski oma fossiilkütuste ekspordist kogu võimalikku tulu, sest suurema lisandväärtusega töötlemine on liikunud kolmandatesse riikidesse.

Aruande kohaselt on Ukraina droonirünnakud Venemaa rafineerimistehastele Moskva probleemi veelgi süvendanud, mistõttu on naftasaaduste mereeksport vähenenud kolmandiku võrra.

Ühtlasi märgib aruanne, et Lääne sanktsioonidest möödahiilimiseks loodud varilaevastik on läinud Moskvale maksma tõenäoliselt üle 10 miljardi dollari.