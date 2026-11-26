Statistikaameti andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted kolmandas kvartalis Eestis ja välisriikides kokku kuus protsenti rohkem kui 2025. aastal samal ajal. Kohalikul ehitusturul kasvas maht kaheksa protsenti, seda eelkõige remondi- ja rekonstrueerimistööde tulemusel.

Eesti ehitusettevõtted ehitasid kolmandas kvartalis kokku 1,2 miljardi euro eest, sellest hooneid 736 miljoni ja rajatisi 514 miljoni euro eest. Mullu sama ajaga võrreldes ehitati hooneid neli protsenti ja rajatisi (teed, sillad, sadamad, magistraaltorustikud, side- ja elektriliinid, spordiväljakud jms) üheksa protsenti enam.

Kohalikul turul ehitatakse rohkem, välisriikides ehitamise osatähtsus väheneb

Statistikaameti juhtivanalüütik Merike Sinisaar tõi välja, et ehitusmaht Eestis ja välisriikides kokku kasvas kolmandat kvartalit järjest.

"Kasvu taga oli kohalik ehitusturg, kus maht suurenes kolmandas kvartalis kaheksa protsenti ja kasvas nii hoonete kui ka rajatiste ehitamine. Jätkuvalt on ehitusmahu suurenemise taga põhiliselt remondi- ja rekonstrueerimistööd, sest nõudlus uute ehitiste järele väheneb," lisas Sinisaar.

Ehitusmahuindeksi muutus Autor/allikas: Statistikaamet

Välisriikides tegutsevate Eesti ehitusettevõtete maht kahanes 2025. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes viiendiku võrra. Seal vähenes nii hoonete kui ka rajatiste ehitamine. Välisriikides tehtud ehitustööde osatähtsus kogu ehitusmahust oli viis protsenti, aasta varem aga seitse protsenti.

Ehituslube väljastati kolmandiku võrra vähem

Ehitisregistri andmetel lubati kasutusse 1336 uut eluruumi, mida on kolm protsenti rohkem kui mullu kolmandas kvartalis. Sarnaselt aasta esimese poolega olid populaarsemad elamutüübid kolme- kuni viiekorruselised korterelamud ja üksikelamud. Kõige rohkem valmis uusi eluruume Tallinnas ning Tallinna ja Tartu lähiümbruse valdades.

Nõudlus uute eluruumide järele väheneb jätkuvalt, nendib statistikaamet. Ehitusluba väljastati 1575 eluruumi ehitamiseks, mida on ligi kolmandiku võrra vähem kui aasta varem samal ajal. Eelistatuim elamutüüp oli kolmandas kvartalis korruselamu.

Kasutusse lubati 310 mitteelamut, kus kasulikku pinda on 290 800 ruutmeetrit. Kõige rohkem lisandus uut lao-, büroo- ja tööstushoonete pinda. Võrreldes möödunud aasta kolmanda kvartaliga suurenes enne seda kolm kvartalit vähenenud kasutusse lubatud mitteelamute pind ja maht.