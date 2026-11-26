USA karmistab ekspordikontrolli, et piirata Hiina ligipääsu tehisintellekti arvutusvõimsusele. Tehnoloogiafirma Nvidia andis nüüd oma tootmispartneritele korralduse peatada tehisintellekti kiipe sisaldavate serverite tarnimine Malaisiasse, Singapuri, Taisse ja Indoneesiasse.

Nvidia partnerid, sealhulgas Dell ja Supermicro, teavitasid Malaisias, Singapuris, Tais ja Indoneesias asuvaid kliente, et nende tellimuste tarnimine on esialgu peatatud, ütlesid kolm asjaga kursis olevat inimest ajalehele Financial Times.

Praegu pole selge, kas tegemist on ajutise peatamise või pikemaajalise piiranguga. Neli Kagu-Aasia riiki on aga muutunud Hiina tehisintellektiettevõtete jaoks oluliseks vahenduskanaliks, mille kaudu hangitakse USA ekspordipiirangute alla kuuluvaid Nvidia kiipe.

Hiina ettevõtted on piirangutest möödahiilimiseks rentinud arvutusvõimsust pilveteenuste pakkujatelt, kelle serverites kasutatakse Nvidia kiipe.

USA kaubandusministeerium kehtestas eelmisel nädalal ka uued reeglid, mille eesmärk on takistada Hiina ettevõtetel USA ekspordipiirangutest pilveteenuste kaudu mööda hiilida. Uute nõuete kohaselt peavad pilveteenuste pakkujad 90 päeva jooksul taotlema tegevusluba ning tõendama, et nende klientide hulgas ei ole ekspordipiirangute alla kuuluvaid ettevõtteid.

Hiina tehnoloogiaettevõtete suur nõudlus on käivitanud Kagu-Aasias andmekeskuste buumi. Tehisintellekti taristu rajamiseks on piirkonda suunatud miljardeid dollareid, kuid USA uued piirangud on seadnud suure osa neist investeeringutest ohtu.