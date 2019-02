Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) kunagine asedirektor Andrew G. McCabe ütles telekanali CBS saates "60 minutit", et justiitsministeeriumi kõrged ametnikud olid 2017. aasta mais niivõrd mures president Donald Trumpi otsuse pärast FBI direktor James B. Comey vallandada, et toimusid arutelud USA põhiseaduse 25. muudatuse ehk riigipea ametist tagandamise teemal. Lisaks arutasid justiitsministeeriumi tippjuhid seda, millised administratsiooni liikmed võiksid sellist sammu toetada.

USA põhiseaduse 25. muudatus näeb ette protseduuri, kuidas asepresidendist saab president juhul, kui senine president sureb, astub tagasi või ei ole suuteline oma ametiülesandeid täitma.

Trumpi kriitikud on ka varem meedias arutlenud, et praegune USA riigipea on oma ametikohale sobimatu ning seega võiks tema suhtes rakendada tingimust, mis puudutab suutlikkust ametiülesandeid täita. Peamiselt levisid sellised spekulatsioonid valimiste järgsel ajal või Trumpi ametiaja alguses, hiljem on jutt põhiseaduse 25. muudatuse teemal pigem vaibunud.

Comey vallandamisega seotud mure sundis McCabe'i tema sõnul selleks, et ta tegi Venemaa poolset valimistesse sekkumist uurivale meeskonnale ülesandeks uurida ka seda, kas Trump oli Comeyt vallandades sooritanud õigusemõismise takistamisena määratletava seaduserikkumise. See oli ka periood, mil FBI asus uurima, kas Trump võis tegutseda Venemaa huvides ja USA huvide vastu, kirjutab New York Times.

McCabe rääkis sellest teemast CBS-i saates "60 minutit", millest osa avaldati neljapäeval ja mis läheb täismahus eetrisse pühapäeval ning kus FBI endine asedirektor on tutvustamas oma järgmisel nädalal ilmuvat raamatut "Oht: kuidas FBI kaitseb Ameerikat terrorismi ja Trumpi ajastul" ("The Threat: How the F.B.I. Protects America in the Age of Terror and Trump"). Üht mugandatud lõiku McCabe'i raamatust võib lugeda näiteks väljaandest Atlantic.

Intervjueeritava sõnul rääkis ta Trumpiga vahetult pärast Comey vallandamist ning järgmisel päeval kohtus ta Venemaa-juurdluse meeskonnaga.

"Ma olin väga mures selle pärast, kas ma olen suuteline kindlustama Venemaa-juurdlusele tugeva vundamendi, kustutamatu vormi," meenutas McCabe. "Et juhul, kui mind kiirelt eemaldatakse või teisele ametikohale suunatakse või vallandatakse, siis seda toimikut ei saa sulgeda või ilma mingi märketa ära kaotada."

McCabe vallandati tollase justiitsministri Jeff Sessionsi poolt 2018. aasta märtsis, vahetult enne erru minekut ning põhjenduseks oli toodud erapooletuse puudumine.

Pärast vallandamist on McCabe avalikkusest eemale hoidnud ja töötanud oma memuaaride kallal, kuid on nüüd raamatuga seoses end meediale kättesaadavamaks teinud ning ärritab sellega ka presidenti.

Trump reageeris McCabe'i intervjuule Twitteris, kus märkis, et McCabe on häbiks FBI-le, oli seotud Hillary Clintoni skandaaliga ning Venemaa-juurdluse "pettusega". Samuti tuletas Trump taas meelde, et McCabe'i abikaasa oli omal ajal kandideerinud demokraatide ridades.

Disgraced FBI Acting Director Andrew McCabe pretends to be a "poor little Angel" when in fact he was a big part of the Crooked Hillary Scandal & the Russia Hoax - a puppet for Leakin' James Comey. I.G. report on McCabe was devastating. Part of "insurance policy" in case I won.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2019

....Many of the top FBI brass were fired, forced to leave, or left. McCabe's wife received BIG DOLLARS from Clinton people for her campaign - he gave Hillary a pass. McCabe is a disgrace to the FBI and a disgrace to our Country. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2019

McCabe'i intervjueerinud saatejuht Scott Pelley rääkis hiljem New York Timesile, et FBI kunagine asedirektor oli kinnitanud ka seda, et praeguseni asejustiitsministriks olev Rod J. Rosenstein oli teinud omal ajal ettepaneku, et kõrged ametnikud peaksid Trumpiga kohtudes salvestusseadet kandma ning et justiitsministeeriumi tippametnikud olid arutanud, millised Trumpi valitsuskabineti liikmed võiksid toetada 25. põhiseadusmuudatuse rakendamist Trumpi ametist tagandamiseks.

"Justiitsministeeriumis olid koosolekud, kus arutati, kas asepresident ja valitsuskabineti enamus õnnestuks kokku tuua, et USA president 25. muudatuse abil ametist eemaldada," kommenteeris Pelley. "Comey vallandamise ja Robert Muelleri eriprokuröriks nimetamise vahele jäi kaheksa päeva. Ning Ameerika õiguskaitsesüsteemi kõige kõrgem tasand üritas aru saada, mida presidendiga ette võtta."

Asejustiitsminister Rosenstein on väited, mis puudutavad jutte salvestusseadme kandmisest ja 25. põhiseadusmuudatuse rakendamisest, juba varem korduvalt tagasi lükanud. Üks asjaga kursis olev allikas on aga väitnud, et Rosensteini lause, mis puudutas pealtkuulamisseadme kandmist, oli öeldud ühel koosolekul lihtsalt sarkasmina. Pelley sõnul oli aga McCabe selgitanud, et neid teemasid arutati korduvalt ja täiesti tõsiselt.

Justiitsministeeriumi pressiesindaja teatas neljapäeval, et asejustiitsminister lükkab taas tagasi McCabe'i väited toimunu kohta, sest need on ebatäpsed ja aktiliselt ebakorrektsed.

Pressiesindaja lisas, et Rosenstein on lähtudes oma isiklikest asjaajamisest presidendiga lähtudes teatanud, et mingit alust põhiseaduse 25. muudatuse rakendamiseks ei ole, ning asejustiitsminister pole olnud ka olukorras, kus peaks kaaluma 25. muudatuse rakendamist.

Meedia on varem kirjutanud, et Rosensteinil on kavas ametist lahkuda pärast uue justiitsministri tööleasumist. USA senat kinnitaski neljapäeval uueks justiitsministriks William Barri.

McCabe vallandati seoses tema ütlustega justiitsministeeriumi sisejuurdlusele, mis puudutas FBI tööd 2016. aastal. Sisejuurdlus jõudis järeldusele, et neljal juhul ei olnud McCabe sisejuurduse ametnike küsimustele vastates erapooletu. McCabe'i juhtum saadeti eelmisel aastal föderaalprokuratuuri, kuid hetkel pole veel selge, kas tema vastu esitatakse ka kriminaalsüüdistusi, näiteks uurijatele valetamist puudutavate sätete alusel.

McCabe'i kriitikud on korduvalt kasutanud sisejuurdluse järeldusi tema usaldusväärsuse kahtluse alla seadmiseks ja märkimaks, et tegu on erapooliku ametnikuga, kes kuulus presidendi suhtes vaenulikku FBI siseringi.

Trumpi innukaks toetajaks olev vabariiklasest esindajatekoja liige Mark Meadows näiteks teatas äsja Twitteris: "Ainus asi, mida tuleb teada seoses Andy McCabe'i raamatuga: autor vallandati FBI-le valetamise ja reeglitevastase salajase juurdluse teostamise eest. McCabe'i usaldusväärsus on null."

Vabariiklasest senaator Lindsey Graham aga teatas, et praeguses olukorras on äärmiselt vajalik, et McCabe ilmuks senati õiguskomitee ette küsimustele vastama. Graham on enda sõnul valmis kasutama McCabe'i kohalekutsumiseks ka sunnivahendeid, kuid hetkel on ebatõenäoline, et ta selleks sammuks demokraatidest rahvasaadikute toetuse saab.