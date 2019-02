Kui võrrelda paberraha mikroobidega saastatust polümeerraha saastatuse tasemega, kuid selgus, et raha materjal ei mängi siin rolli: mõlemat tüüpi rahad on samal tasemel mikroobidega kaetud.

Oma valimiskampaaniat saab kommenteerida kandidaat ise. Mina olen veendunud, et kui kellelegi on esitatud akadeemilise plagiaadi kahtlus, siis saab selle üle otsustada ainult ülikool. Millal otsus tehakse, sõltub samuti ülikoolist.

ERR helistas Kõvale soovides teada, kas Vakrale esitatud plagiaadisüüdistused mõjutavad kuidagi ka Vakra kampaaniat või kandideerimist riigikogu valimistel. Kõva vastas sellepeale, et seda tuleb küsida Vakra enda käest ja et enda kampaaniaga tegeleb Vakra ise.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel