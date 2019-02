Sotsiaaldemokraatide jaoks pole Rainer Vakra vastu tõstatatud plagiaadisüüdistus sugugi vähetähtis teema - Vakra on olnud sotsiaaldemokraatidele tubli häältekoguja nii riigikogu, aga eriti kohalike omavalitsuste volikogude valimistel Tallinnas.

Kahtedel viimastel kohalikel valimistel on Vakra olnud suisa sotside suurim häältekoguja pealinnas - 2017. aastal sai ta 3296 häält. Võrdlusena, erakonna esimees Jevgeni Ossinovski vaid 951 häält.

2013. aasta kohalikel valimistel oli Vakra poolt sotsidele kogutud häältesaak veelgi suurem - 4237 häält. Ka sellega oli ta oma erakonna parim häältekoguja pealinnas.

Enne seda kandideeris Vakra kohalikel valimistel Keskerakonna ridades, kui sai 2009. aastal 2614 häält ja 2005. aastal 254 häält.

Ka riigikogu valimistel on Vakra olnud sotsidele oluline häältetooja. Viimastel, 2015. aasta parlamendivalimistel sai ta Tallinnas Mustamäe ja Nõmme ringkonnas 4132 häält.

Enne seda kandideeris ta kahtedel riigikogu valimistel Keskerakonna ridades - 2011. aasta valimistel sai ta 1259 ja 2005. aasta valimistel 467 häält.

Ka eelseisvatel riigikogu valimistel on ta partei esinumber Tallinnas Mustamäel ja Nõmmel. Üldnimekirjas on ta küll alles 117. kohal, aga see on sotside nimekirja puhul traditsiooniline strateegia. Ta on üks aktiivsemaid ukselt-uksele ja avalikes kohtades kampaania tegijaid.

Rainer Vakra kuulus aastatel 2005-2012 Keskerakonda, kuid lahkus sealt koos Deniss Boroditši, Inara Luigase ja Lembit Kaljuveega. 2013. aastast kuulub Vakra Sotsiaaldemokraatlikusse erakonda, olles vahepeal ka erakonna aseesimees.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna juht Jevgeni Ossinovski on öelnud, et erakond langetab Vakra osas otsuse pärast seda, kui Tallinna Ülikooli poolt kokku kutsutud komisjon annab hinnangu plagiaadi olemasolule. Mõjukas sotsiaaldemokraat Marju Lauristin andis ETV valimisstuudios mõista, et plagiaadisüüdistuste tõeks osutumisel pole Vakral poliitikas kohta.