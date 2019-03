Nõo vabatahtlikud paigaldasid suurperede koju suitsu- ja vingugaasiandurid

Laupäeval paigaldasid vabatahtlikud koostöös turvafirmaga G4S Nõo valla nelja lasterikka pere koju suitsu- ja vingugaasiandurid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui ennetustööd tehakse pidevalt ja inimeste teadlikkus tuleohutusest paraneb, on arengukohti siiski veel palju.

"Üsna palju me näeme seda, et on seadmed paigaldatud, aga see on valesti paigaldatud - kas on kapil, kas on kapi taga või on patarei välja võetud vanematel," kirjeldas Nõo priitahtliku päästeseltsi esimees Kadi Sarapuu.

Pered, kelle koju laupäeval andurid paigaldati, valisid välja kohalikud päästjad. Lasterikkad pered said valitud just seetõttu, et lapsed on vingumürgistuse suhtes eriti tundlikud.

Samas teadlikkusega on peredes lood hästi.

"Küünlaid ei tohi järelevalveta olla, eriti siis, kui on kass või koer kodus. Ja tikud peavad olema ka kõrgemal, sest lapsed ei tohi nendega mängida," rääkis Kaspar, kes tahab suureks kasvades saada tuletõrjujaks.

Kui paigaldatud andurid tulevikus häiresignaali peaksid andma, reageerivad sellele kohalikud vabatahtlikud päästjad.

Andurite paigaldamine ei piirne aga ainult Nõo vallaga.

"Nublu andureid vabatahtlikega koostöös oleme paigaldanud juba kümnetesse peredesse ja kodudesse. See projekt kestab meil kindlasti terve selle aasta jooksul ja kui meil on jõudu ja neid kodusid, siis me teeme seda veel viis aastat," ütles G4S Eesti juhatuse liige Villu Õun.

"On hea meel, et keegi valvab kuskil,et kui kodustki ära lähed, siis tullakse, kui midagi juhtub," rääkis Heimar.