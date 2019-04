Euroopa Parlamendi avaldatud uuring ennustab rahvuslastele, paremäärmuslikele ja migratsioonivastastele erakondadele mai lõpus peetavatel valimistel edu, kuid peavooluparteid peaksid parlamendis siiski ülekaalu säilitama.

Neljapäeval avaldatud prognoosi põhjal peaks 751-kohaline parlament tulema senisest killustatum. Suurimaks rühmaks jääb paremtsentristlik Euroopa Rahvapartei (EPP) 180 kohaga, kuid kaotab senisega võrreldes 37 kohta.

Vasaktsentristlike sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni (S&D) kohtade arv langeb 186-lt 149-le.

See tähendab, et kaks aastaid europarlamenti domineerinud fraktsiooni kaotavad võime saada eelnõud heaks kiidetud vaid kahekesi. Selle asemel peavad EPP ja S&D kokku leppima kas Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu (ALDE) või Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooniga.

Tsentristlikule ALDE-le ennustatakse 76 kohta, millele võib lisanduda veel 21 saadikut Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni erakonnast Liikumine Vabariigi Eest (REM). Rohelistele/Euroopa Vabaliidule prognoositakse 57 mandaati.

Fraktsioon Rahvaste ja Vabaduste Euroopa (ENF), kuhu kuuluvad parempoolsed ja paremäärmuslikud erakonnad nagu Itaalia Liiga, Suurbritannia UKIP ja Prantsuse Rahvusrinne, peaks saama senise 37 koha asemel 62.

Ennustus kinnitab taaskord, et Euroopas on tõusuteel euroskeptilised või eurofoobsed liikumised. Seejuures ennustatakse, et Liiga saab parlamendis 26 mandaati ja paremäärmuslik Alternatiiv Saksamaale (AfD) 11 mandaati.

Europarlament kogus andmed riiklikest küsitlustest ning eeldas, et Suurbritannia osaleb valimistel.

Euroopa Parlamendi valimised peetakse Euroopa Liidu riikides 23.-26. maini.