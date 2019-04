Kadri Liik: Putini ja Kaljulaidi kohtumise pikkus oli üllatav

Liik hindas Kaljulaidi visiiti Moskvasse heaks. Samas oli Putini ja Kaljulaidi kohtumise pikkus tema sõnul üllatav.

"Ma olin natuke üllatunud, et Kreml talle nii palju aega pühendas. Alguses oli kohtumine plaanitud lühemana, aga nüüd oli kokku kaks ja pool tundi. Seda on päris palju," ütles Liik "Esimeses stuudios".

Liigi hinnangul võib kohtumine muuta tulevikus osade kahepoolsete küsimuste arutamise lihtsamaks. "Mingid sellised küsimused, mis pole väga politiseeritud ja mille arutamisest oleks kasu. Näiteks mulle meeldis, et nad rääkisid energiateemadel," lisas Liik.

Putin võidab kohtumisest Kaljulaidiga Liigi hinnangul igal juhul, sest ta näitab, et Venemaa pole isolatsioonis.

"Ta teeb võib-olla järgmistele liidritele lihtsamaks temaga kohtumise - tema sõbrad itaallased ei pea kartma kriitikat, kui nad järgmine kord uuesti tema juurde lähevad. Tal tegelikult ei olnud väga palju midagi kaotada sellega. Kuigi jah, mind üllatab, et ta nii palju aega pühendas," selgitas Liik.

Ta märkis, et kohtumine oli sõbralik, kuna tegemist ei olnud läbirääkimistega, kus kumbki osapool oleks pidanud meeleheitlikult oma positsioone kaitsma selleks, et midagi saavutada.

"Seal ei lepitud ju tegelikult mitte milleski kokku. See oligi selles plaanis nagu viisakusvisiit. Ja ka ebaviisakas on, kui sulle tuleb külaline ja sa hakkad talle inetult ütlema. See jätab sinust endast väga halva mulje. Sellisel juhul oleks targem olnud juba mitte kohtuda. See mind ei üllatanud."

Liik ei usu, et Eesti suhe Venemaaga on nüüd edaspidi sarnane sellele nagu Soomel. Kahepoolseid küsimusi võiks aga arutada. Lisaks võiks Liigi hinnangul olla Eestil Venemaaga mingi konkreetne suhtluskanal.

"Ma arvan ka, et meil võiks olla mingisugune punase telefoninumbri laadne asi. Kui ma esimest korda kuulsin visiidist, siis mõtlesin, et mis sellest üldse võib tulla. Ja mulle tunduski, et parim asi, mida Eesti president saaks teha, oleks minna sinna ja öelda, et maailm on keeruline, meil on erimeelsused, aga püüame siiski olla rahulikud naabrid, ja luua mingi suhtluskanal. Mitte mingisugune püsiv formaat, mitte mingi järjekordne komisjon, sest seda me ei suuda sisuga täita ja need on kõik ära surnud, aga mingi telefoninumber ja nimi, kuhu helistada, kui on reaalselt vaja," selgitas ta.

"Kusjuures vaja võib olla mitte ainult meil, vaid võib ka juhtuda, et meil on mingi info, mida tegelikult on neil vaja. Ja ma olen palju kordi mõelnud, et kui näiteks kui Eesti eriteenistused saavad teada, et keegi korraldab kuskil Venemaa vastast terroriakti näiteks, kas meil on kanal, mille kaudu seda piisava kiirusega Moskvale edastada. Ma ei ole selles kindel. Ma arvan, et selline asi võiks küll olla," lisas ta.