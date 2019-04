Braunau asub Inni jõe ääres piiril Saksamaaga ning on tuntud muuhulgas seetõttu, et seal sündis tulevane Natsi-Saksamaa juht Adolf Hitler.

Schilcher kirjutas luuletuse pealkirjaga "Linnarott" ning see avaldati FPÖ Braunau haru väljaandes. Selles hoiatati kultuuride segamise eest ning kirjatükk pälvis kõva kriitikat vasaktsentristlikult opositsioonilt. Olukord vihastas ka konservatiivist kantslerit Sebastian Kurzi.

Kurz, kes valitseb alates 2017. aasta detsembrist Austriat koos FPÖ-ga, nõudis esmaspäeval, et erakonna Ülem-Austria liidumaa haru ütleks luuletusest lahti. "Sõnade valik on kohutav, ebainimlik ja äärmiselt rassistlik," rõhutas ta.

FPÖ piirkondliku haru tippametnik Erwin Schreiner ütles hiljem esmaspäeval, et "roti ja inimese allegooria on ajalooliselt laetud, mistõttu on see maitsetu ja tuleb hüljata".

Schreineri sõnul "ei tee asju oluliselt paremaks see", et autor kirjutas luuletuse roti vaatenurgast. Schreiner lisas, et luuletus oli "lõppastmes ebaõnnestunud katse käsitleda tõsist küsimust värsivormis".

Poeemis öeldi, et "nii nagu meie siin all elame, peavad meie eluviisi jagama teised rotid, kes tulid külaliste või migrantidega, kaasa arvatud need, keda me ei tunne. Või muidu laske siit ruttu jalga!"

Schilcher ütles esmaspäeval, et tahtis provotseerida, mitte kellelegi viga teha.

Strache sõnul astus Schilcher tagasi omal algatusel, et "hoida ära kahju tekitamist erakonnale". Asekantsler rõhutas, et Braunau aselinnapea käitumine polnud kooskõlas FPÖ põhimõtetega.