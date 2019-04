Kartulikasvatajate ühingu MTÜ Eesti Kartul juhatuse liige Kalle Hamburg rääkis neljapäeval ERR-ile, et tema talu põldudel Raplamaal on käimas kartulimaa ettevalmistamine ehk mulla sügavkobestamine.

"Kevad on äkki tulnud, ilm on soe ja kuiv ning muld kuivab känkrateks. Ootame pikisilmi vihma. Vihma igatsevad ka taliviljad," nentis Hamburg.

Ta lisas, et idantatud kartuli võiks ilma poolest juba praegu mulda panna ning ta oleks seda omal põldudelgi teinud, kuid muude pakiliste tööde kõrval pole lihtsalt selleks veel aega jagunud.

Kadarbiku talus Harjumaal on juurvili põllul loori all kasvamas 20 hektaril juba aprilli algusest. Maha on pandud porgandid, kapsad, lillkapsad ja brokoli.

Talu üks juhte Ville Pak ütles ERR-ile, et varajase kevade tõttu sai põllutöödega varem algust teha. "Aga see kuivus ajab küll hirmu nahka," tõdes ta. Samas pole tema sõnul põhjust veel arvata, et saagi poolest tuleb vilets aasta. "Praegu on veel võimatu ennustada, kui tuleb vihma siis on kõik okei," lausus ta.

Ta meenutas, et möödunud aastal valmistasid põllumeestele muret suurepärased rannailmad vältasid kogu mai, juuni ja juuli.

Põltsamaa külje all asuva piimafarmi Viraito OÜ põldudel käib praegu sõnnikuvedu, käib külvitöö ja rohumaade külvitöödeks ettevalmistamine.

Ettevõtte juht Riho Kens tunnistas Eesti Televisiooni hommikuprogrammile "Terevisioon" antus usutluses, et on kuiva ilma pärast üsna murelik, kuigi töödega ollakse järje peal.

"Ootan vihma pikisilmi, teed tolmavad põllud tolmavad. On oht olemas, et põld kuivab päris ära," tõdes ta. "Mullu oli põud ja näen ette, et ka tänavu tuleb silost puudus. Eks järgmise nädala alguses hakkame rohumaid külvama."

Virato moodsas farmis lehmad karjamaal ei käi ja neid söödetakse aastaringi siloga.

Kens märkis, et on vestelnud ka oma ametikaaslastega, uurimaks kuidas nendel läheb. "Olen rääkinud meestega, külv käib. Lõuna-Eestis kardetakse, et põllud kuivavad päris kätte ära, Põhja-Eestis on päris hea, meil siin Kesk-Eestis on keskmine tase. Igal pool erinevad tingimused, aga kõik on nii looduse poolt ette nähtud," tõdes Kens.