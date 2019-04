Tanel Kiik: loodame nelja aasta jooksul erakorralise pensionitõusu ära teha

Esmaspäeval ametisse astuva valitsuse sotsiaalminister Tanel Kiik (KE) ütles, et kuigi Keskerakonna lubatud erakorraline pensionitõus on praegu koalitsioonilepingus konkreetsete summade ja tähtajata sees vaid eesmärgina, siis loodetakse see nelja aasta jooksul ikkagi ära teha.

Keskerakonna üks tähtsamatest valimislubadustest oli erakorraline pensionitõus. Kiik tunnistas ETV saates "Esimene stuudio", et praegu on erakorraline pensionitõus seatud koalitsioonilepingusse vaid eesmärgina.

"Meil ei ole seal taga tõesti konkreetset kuupäeva ja summat, sest riigi rahalised võimalused järgnevatel aastatel ei ole nii positiivsed ja suured kui oleks enne valimisi paljud arvanud, kaasa arvatud Keskerakond," rääkis Kiik

"Eesmärk seatuna siiski on ja sõltuvalt eelarvelistest võimalustest loodame nelja aasta jooksul lisaks tavapärasele indekseerimisele ka erakorralise pensionitõusu ära teha, sest tõsi ta on, millega väga vähesed vaidlevad, et Eesti keskmine pension on liiga madal ja me näeme, et vahe juba isegi miinimumpalgaga ja ka üldise elatustasemega, suhtelise vaesusega pidevalt kasvab ja meie eakatest väga suur osa elab allpool inimväärikat elu," lisas ta.

Kiik tõrjus väiteid, et erakorralise pensionitõusu lubadus enne valimisi oli populism.

"Me vaatasime koalitsioonikõnelustel läbi kõik erinevad suuremad valimislubadused. Loomulikult, kolme erakonna peale oli neid lubadusi mitme miljardi jagu ja oli selge algusest peale, et kui just üks erakond ei saa 51 või rohkem kohta parlamendis, siis ta ei saa oma platvormi täies ulatuses ellu viia. Aga kuna erakorraline pensionitõus oli Keskerakonnale oluline, siis see on lepingus ühe konkreetse eesmärgina sees ka, erinevalt võib-olla paljude teistest lubadustest, mis kolme erakonna peale kokku jäid olude sunnil, katteallikate puudumisel tagaplaanile, ootama paremaid aegu," rääkis tulevane sotsiaalminister.

Vastates küsimusele, miks ta võttis vastu nii keerulise portfelli, mille valdkonnas on palju probleeme ja ebaõnnestumise tõenäosus küllalt suur, ütles Kiik, et ta ei lähe ebaõnnestuma.

"Sotsiaalministri koha võtsin vastu lihtsal põhjusel: esiteks, see on väga huvitav valdkond. See on minu jaoks mitte probleemiderohke, vaid väljakutseterohke valdkond. Ja see on kindlasti ministeerium, mis läbi oma allasutuste, oma töötajate, erinevate koostööpartnerite mitte ei tekita probleeme, vaid aitab neid lahendada," rääkis ta.

"Ega meil poleks Eestis inimesed tervemad või vähem sotsiaalseid probleeme, kui seda ministeeriumit ei oleks. Pigem see oleks ju täiesti vastupidi. See on ministeerium, mis aitab inimesi paremale elujärjele, aitab neile tagada parema tervise, aitab neid tööturule kaasata, aitab vajadusel nende sotsiaalseid probleeme lahendada. Minu jaoks see on kindlasti väga oluline ja südamelähedane valdkond," lisas Kiik.

Kiik rääkis saates ka alkoholiaktsiisist, ravirjärjekordade vähendamisest ning sellest, mida ta arvab alternatiivmeditsiinist ja EKRE retoorikast.