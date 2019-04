Sillamäe elanikud on mures kavandatavate õlitehaste pärast

Olulisemaks keskkonnaaspektiks õlitootmise laiendamisel on peetud välisõhu saastekoormuse suurenemist. Ida-Virumaal on võrreldes teiste Eesti piirkondadega õhu kvaliteet niigi tunduvalt halvem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samas jõuti keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus järeldusele, et uute õlitehaste lisandumime olukorda hullemaks ei muuda, sest põlevkivist elektri tootmine väheneb.

"Kui nad lisanduvad, siis teistpidi väljub koormus põlevkivikasutusest. Et Enefiti lisandumine üldist põlevkivikasutust ei suurenda, pigem üldine kivikasutus väheneb. Igal juhul ei teki halvemat olukorda kui praegu," selgitas Hendrikson & Ko keskkonnaekspert Juhan Ruut.

Uute õlitehaste rajamise tulisemad vastased on Sillamäe elanikud, kes Auverest leviva haisu vastu võitlevad.

"Me saame aru, et me hoiame tagasi kiiret sööstu, ehitada antud territooriumil korraga neli Enefiti, mis võiksid täielikult lämmatada Narva-Jõesuu ja Sillamäe, lisaks ümberkaudsed looduskaitsealad ja elanike tervise. Oleme väga mures," Eesti Looduskaitse Seltsi Sillamäe osakonna esimees Vladimir Mirotvortsev.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes märgitakse, et Sillamäe elanikke häirinud lõhnareostus pärines vanast õlitehasest. Uued Enefit 280 õlitehased on puhtamad.

"Uus tehnoloogia toob endaga kaasa paremad puhastusseadmed, efektiivsema tootmise, nii et kindlasti me näeme, et tulevikus keskkonnakoormus väheneb, meie keskkonnajalajälg väheneb," lausus Enefit Energiatootmise juhatuse esimees Mart Proos.

Eesti Energia loodab esimese õlitehase investeeringuotsuse teha selle aasta lõpus ja õli tootmist alustada alustada umbes nelja aasta pärast.