Nii tervishoiuekspert Liina Normet (Eesti 200) kui ka ettevõtja Indrek Kasela heidavad peaminister Jüri Ratsele ette, et see korraldas koos kolme EKRE ministriga väidetava perevägivallaohvri ülekuulamise telefoni teel.

"See, mida tegi peaminister eile, kuulates telefonitsi üle koos kolme teise valitsuse liikmega Marti Kuusiku naist, on absoluutselt vastuvõetamatu. Isegi kui see naine on ohver, siis kindlasti ei tunnista selline haavatav inimene Eesti poliitika tippkahurväele telefoni teel mitte midagi. Kui see naine tõesti on ohver, siis pärast eilset on ta veel sügavamal augus kui enne," märkis Normet.

Normeti sõnul peab selle, mis selles peres täpselt juhtunud on, selgitama välja kriminaaluurimine, kuid peaministri selline sekkumine on lubamatu.

"Ma soovin siiralt sellele naisele jõudu, kuna igatepidi on ta pandud väga halba olukorda, kus terve Eesti vaatab tema poole. Kuid kahjuks on selliseid naisi meil Eestis väga palju," sõnas Normet.

Normeti sõnul kodust vägivalda kas ignoreeritakse, häbenetakse ja loomulikult kardetakse.

"Naised kirjeldavad hiljem, et vägivaldsest suhtest väljumine tundus võimatu. Alles kuid või aastaid hiljem, saadakse aru, millises suhtes nad tegelikult elasid. Ka minu lähedane kannatas aastaid vägivaldse mehe käes, süüdistades ennast ja jäi mehe juurde laste pärast. See on hirm, kuidas üksi hakkama saada, kuidas oma laste eest hoolitseda, tihti kardetakse ka oma elu pärast. Ja nii need vägivaldsed aastad lähevad."

Kasela: tegu oli omakohtuga

Sarnase avaldusega esines ka ettevõtja Indrek Kasela, kes nimetas sotsiaalmeedia postituses omakohtuks seda, kui peaminister, siseminister, rahandusminister ja IT-minister helistavad viimase eksabikaasale ja küsivad talt, kas ta mees peksab teda.

"Selle asja nimi on omakohus. See sama mees valetas nii Eesti avalikkusele, kui presidendile seoses oma joomisega ja kiirusega vahelejäämisega - ja nüüd peame teda uskuma. See ei ole lihtsalt rõve, vaid ka kriminaalne - kannatanu mõjutamine on väga ränk kuritegu."

"Mis riigis me elame, kui mehed telefoni teel nõuavad naise käest tunnistust. Peaminister, kui sa oled selline, siis sa tead, et selline teguviis on kuritegelik. Ja väär. Sa oleksid pidanud nõudma, et sellise asjaga tegelevad vastavad õiguskaitseorganid (kes erinevalt sinust nüüd tegelevadki sellega). Ma olen kõike näinud, aga siit ei lähe mitte punane joon, vaid piir inimlikkuse ja õiguskorra vahel."

Peaminister Jüri Ratas ütles teisipäeval "Terevisioonis", et mitte tema ja EKRE ministrid ei helistanud Marti Kuusiku eksabikaasale, vaid helistajaks oli hoopis naine ise.

Esmaspäeva õhtul saabus ERR-ile Karin Kuusiku e-kiri. Kirja saatja ütleb, et tema eksabikaasa Marti Kuusiku ja tema pere vastu on algatatud laimukampaania.

"Olen äärmiselt häiritud minu ja minu eksabikaasa vastu algatatud laimukampaaniast. Eriti alatu on, et tahes rünnata Martit, rünnatakse kogu meie perekonda, kaasa arvatud meie kaht alaealist last, kes on räigest rünnakust oma isa vastu endast väljas," seisab kirjas.