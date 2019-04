Pärnu naiste tugikeskuse juhi Margo Orupõllu sõnul on hea, et minister Marti Kuusiku kohta käivatest väidetest avalikult räägitakse. Tema hinnangul ei oleks kümme aastat tagasi nende vastu võib-olla keegi huvi tundnud.

Pärnu naiste tugikeskuse juhataja Margo Orupõld näitas "Aktuaalsele kaamerale" suukorvistatud naiste piltidega postkaarte, millel tagaküljel on tekst: "Vaikimine ei ole lahendus."

Osa naistest, kellel on õnnestunud vägivaldsest suhtest välja tulla, käivad tugikeskuses koos. Neile on politsei poolelt toeks Karin Uibo Pärnu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalitusest. Näiteks Haini ütles, et üksi ta vägivaldsest suhtest välja tulla poleks suutnud.

"Tänu mu emale, tänu Pärnu naiste tugikeskusele ja lähedastele inimestele, kes mu ümber on ja kes mind toetasid. Tegelikult abi tuli isegi võõraste inimeste poolt. Kui ma selles suhtes olin, siis ma poleks arvanudki, et abi võib ka võõrastelt inimestelt saada. /.../ Tegelikult, sellest suhtest välja tulla oli soov ammu, aga ma ei näinud sel hetkel seda võimalust, sest ma olin ka võõral maal, mul mees oli kõrval, kes kontrollis iga mu käiku," rääkis Haini.

Ta elas koos mehega Rootsis ja alles Eestisse elama asudes võttis tänu oma emale julguse kokku ja asus tegutsema. Hainil on ka soovitus perevägivalla ohvrist naistele.

"Kindlasti rääkida, sest mitterääkimine on sellele vägivallatsejale trumbiks. Mida rohkem ma varjan, siis seda asja nagu ei olekski. Aga tegelikult ta on," ütles ta.

Põhjuseid, miks vägivalla ohver otsustab vaikides kannatada, on mitu.

"On olnud aeg, kus kõik see, mis toimub kodus, on olnud pereasi ja pereasju me ju välja ei kanna. /.../ Teine asi on ikkagi häbitunne. /.../ Me ei taha rääkida sellest, et minu kodus toimub midagi sellist. /.../ Kui ma olen lihtsalt mingis peretülis ja asjas, siis ma veel julgen rääkida, aga kui ma olen juba sõltuvussuhtes, /.../ et minult on võetud otsustusõigus ja mul ei olegi enam oma arvamust," rääkis Pärnu naiste tugikeskuse juhataja Margo Orupõld.

"Ma arvan, et see, mis täna toimub, on väga hea, sest olgem ausad - Eesti inimesed on väga väärtustundlikud ja me reageerime täiesti õigetele asjadele. Võib-olla kümme aastat tagasi sellise asja peale oleks vilistatud ja enamus meediakanaleid poleks selle vastu huvigi tundnud," lisas Orupõld.