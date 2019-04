Naiste tugi- ja teabekeskuse juht Pille Tsopp-Pagan ütles, et ei usu esmaspäeval IT- ja väliskaubanduse ministriks saanud, kuid juba teisipäeval sellelt kohalt lahkunud Marti Kuusiku juttu, et ta pole oma eksabikaasa vastu vägivaldne olnud.

Kuusik ütles esmaspäeva õhtul "Ringvaatele" antud intervjuus, et ta ei ole oma naist peksnud. Teisipäeval küsis "Ringvaade" Tsopp-Paganalt, kas ta usub Kuusiku juttu.

"Ei usu. Minu jaoks ja teiste spetsialistide jaoks oli see intervjuu hästi märgiline. Ma vaatasin veel enne siiatulekut üle, et kontrollida, kas me ei tee liiga või kas meie arvamused võiks olla liiga valedel alustel," vastas Tsopp-Pagan.

Tsopp-Pagan märkis, et kui inimesel on väga palju kaalul, siis ta võib ka intervjuus valetada.

Tsopp-Pagana hinnangul oli Kuusiku kehakeelest näha, et ta ei räägi tõtt.

"Ühest küljest me saame aru, et teda rünnatakse ja kui mind rünnatakse, siis ma kaitsen ennast. Aga kuidas muutus tema käitumine vastates küsimustele vägivallajuhtumi kohta võrreldes küsimusega joobes juhtimise kohta, siis need olid erinevad, tema kehakeel oli erinev. Ja see, kuidas ta kirjeldas, mis tema toonase naisega juhtus, oli väga distantseerunud kirjeldus. See oli nagu enesest nii kaugele lükatud - see olemus -, et see ei jäta meie jaoks kahtlust. Me oleme näinud selliseid inimesi täpselt samamoodi väitlemas kohtus," rääkis ta.