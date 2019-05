Venezuela president Nicolas Maduro ärgitas laupäeval relvajõude olema valmis juhuks, et USA alustab Venezuelale sõjalist pealetungi.

Maduro ütles kõnes sõduritele, et sõjavägi peab "olema valmis kaitsma kodumaad teie käes olevate relvadega sel päeval, kui USA impeerium söandab seda ala, seda püha pinnast puudutada".

Maduro pidas sõjaväebaasis kõne ajal, mil opositsioonijuht Juan Guaido koondab oma toetajaid uueks suurmeeleavalduseks. Protesti eesmärk on saada relvajõud toetama tema Maduro võimult tõukamise püüdlusi.

Venezuela opositsioonijuht teeb uue katse sõjavägi enda poole saada

Venezuela opositsioonijuht Juan Guaido teeb laupäeval uue katse sõjaväe toetus saavutada.

Rahvusassmblee esimees Guaido, keda tunnustab ajutise riigipeana üle 50 riigi, kutsus teisipäeval sõjaväge ülestõusule president Nicolas Maduro sotsialistliku valitsuse vastu.

Ta ütles ühes ühes Caracase õhuväebaasis filmitud videos, et tänavatele tulevad sõdurid kaitseksid seeläbi põhiseadust.

"Me kavatseme anda rahulikult, tsiviliseeritult relvajõududele üle lihtsa dokumendi, üleskutse kuulata venezuela rahvast, et kiire üleminek on võimalik vabade valimiste läbiviimiseks," ütles Guaido reedel Caracases ajakirjanikele.

Opositsioonijuhi teisipäevasele üleskutsele järgnes väike arv sõjaväelasi, kuid ettevõtmine jäi katki kaks päeva kestnud valitsusvastaste meeleavalduste tõttu, milles sai kaks inimest surma.

Sõjaväe juhtkond kinnitas toetust Maduro valitsusele ning 25 mässulist sõdurit oli sunnitud Brasiilia saatkonnast varjupaika paluma.

Peaprokurör Tarek William Saab teatas reedel, et välja on antud korraldus 18 "tsiviil- ja sõjaväevandenõulase" vahistamiseks.