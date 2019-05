Zambrano on Venezuela parlamendi ehk rahvusassamblee asespiiker. President Nicolas Maduro juhitav valitsus rahvuskogu ei tunnista, vaid on loonud selle asemele alternatiivse rahvaesinduse, vahendasid ERR-i teleuudised.

Meeleavaldajate sõnul on Maduro argpüks, kes ei julge vahistada opositsioonijuht Juan Guaidod, sest teab väga hästi, et Guaido vahistamine vallandaks ülestõusu.

Meeleavaldajate hinnangul üritab Maduro oma režiimi püsimist tagada väiksemate opositsioonitegelaste vahistamise ja tagakiusamise abil.

"Tuleb jõuliselt tegutseda, et kaitsta kõigi venezuelalaste, eriti rahvusassamblee liikmete elusid," teatas Venezuela Demokraatliku Algatuse Partei saadik William Davila.

"Mõni minut enne, kui kõik see juhtus, helistas ta mulle ja ütles sõnad, mis mul seni meeles mõlguvad: "Tütar, pea meeles, et su isa on tõeline demokraat, kes ei põlvita millegi ees"," meenutas asespiikri tütar Soley Zambrano.