"Ei, läbirääkimiste võimalust ei ole," ütles välisminister Javad Zarif pressikonverentsil Jaapanis Tokyos.

Zarif vastas ajakirjaniku küsimusele, kas minister kaalub kahepoolseid kõnelusi Washingtoniga riikide vahel kasvanud pingete leevendamiseks.

Pinged Iraani ja USA vahel on kõrged olnud alates sellest, kui president Donald Trump läinud aastal Iraani tuumaleppest välja astus ja riigile taas sanktsioonid kehtestas.

Olukord pingestus hiljuti veelgi, kui USA saatis täpsustamata rünnakuohule viidates Pärsia lahe piirkonda lennukikandja, pommitajad, dessantlaeva ja raketipatarei Patriot.

"Ühendriikide poolne eskalatsioon on vastuvõetamatu," ütles Zarif, kes pidas Tokyos kõnelusi Jaapani ametnikega.

"Me oleme maksimaalselt vaoshoitud, hoolimata asjaolust, et Ühendriigid lahkusid mais tuumaleppest," jätkas ta.

Zarif lisas, et Teheran on pühendunud 2015. aasta tuumaleppele ja rõhutas, et jooksvad hinnangud näitavad, et Iraan täidab lepet.

Minister ütles seda päev pärast seda, kui USA evakueeris Iraagist mittehädavajaliku diplomaatilise personali ja tõi selle põhjuseks Iraani vahetu ohu.

Käik pani liitlased kartma, et pikaajalised rivaalid võivad olla sõjakursil, kuigi mõlemad kinnitavad relvakonflikti soovimatust.

Trump ennustas, et Iraan tahab varsti läbi rääkida ja eitas kuuldusi lõhedest Valges Majas seoses käikudega, mis kriitikute sõnul võivad viia uue sõjani Lähis-Idas.

"Ma olen kindel, et Iraan tahab varsti rääkida," säutsus USA president. "Ei ole mingit sisevõitlust. Väljendatakse erinevaid arvamusi ja mina langetan lõpliku ja otsustava otsuse."

Zarif heitis neljapäeval selle sõnavõtu kõrvale. "Ma ei tea, miks president Trump nii enesekindel on. See on täiesti vale," lisas ta.

Ühendkuningriik tõstis USA ja Iraani pingete taustal oma Iraagi personali ohutaset

Ühendkuningriik tõstis Iraagis oma personali ohutaset Iraanist lähtuva ohu suurenemise tõttu, vahendas meediakanal Sky News.

Sky teatas neljapäeval, et Briti vägede ja diplomaatide ohutaset tõsteti ka Saudi Araabias, Kuveidis ja Kataris.

ÜK kaitseministeerium keeldus asja kommenteerimast. Päev varem teatas ministeerium, et tunnistab regioonis ohte Briti Ameerika ja koalitsiooni vägedele ning talitab vastavalt.

"Meie personali ja varade julgeolekut seiratakse pidevalt," teatas ministeerium ja rõhutas, et tal on kasutada "väga lai ulatus vägede kaitse meetmeid".

"Ühendkuningriik on selgelt väljendanud meie muret Iraani destabiliseeriva käitumise pärast regioonis," lisas ministeerium.

Iraani ÜRO saadik rõhutas Iraani õigust enesekaitsele

Iraan ei ole huvitatud piirkondlike pingete eskaleerimisest, kuid sel on õigus end kaitsta, ütles neljapäeval Iraani ÜRO suursaadik.

"Me ei ole huvitatud pingete eskaleerimisest oma regioonis. Kui midagi läheb valesti, siis kaotavad kõik," ütles Majid Takht-e Ravanchi USA raadiokanalile NPR.

"Meil on õigus end ette valmistada. Meil on õigus end kaitsta," sõnas Ravanchi. Diplomaat süüdistas USA-d ja teisi riike "valesüüdistuste esitamises" Iraani vastu.

USA on saatnud Iraani täpsustamata rünnakuohule viidates Pärsia lahe piirkonda lennukikandja, pommitajad, dessantlaeva ja raketipatarei Patriot. Iraan on omakorda teatanud, et peatab mõnede endale mitmepoolse tuumaleppega võetud kohustuste täitmise.

Iraan rakendab välisministri sõnul maksimaalset vaoshoitust

Iraan rakendab kujunenud olukorras maksimaalset vaoshoitust ja USA tegevus selle pingestamisel on vastuvõetamatu, teatas kolmapäeval välisminister Mohammad Javad Zarif.

"Olukorra pingestamine Ühendriikide poolt on vastuvõetamatu. Me rakendame maksimaalset vaoshoitust hoolimata USA taganemisest tuumaleppest," ütles Jaapani visiidil viibiv Zarif.

USA president Donald Trump avaldas kolmapäeval arvamust, et Iraan soovib peagi läbirääkimisi.

Trump tõrjus ühtlasi kriitikute kartusi, et vastasseis võib viia sõjani Lähis-Idas.

"Erinevaid arvamusi on väljendatud ning ma teen otsustava ja lõpliku otsuse - see on väga lihtne protsess. Ma olen kindel, et Iraan soovib õige pea kõnelusi," kirjutas Trump suhtlusvõrgustikus Twitter.

Iraani peaminister külastab reedel Hiinat

Iraani välisminister Mohammad Javad Zarif külastab reedel Hiinat, et arutada piirkondlikke ja rahvusvahelisi küsimusi, teatas riiklik uudisteagentuur IRNA.

Visiit leiab aset Tehrani ja Washingtoni süvenevate pingete taustal ning annab võimaluse arutada 2015. aasta tuumalepet, millest USA aasta eest lahkus, lisas IRNA.