"Ta on suhelnud Soome konsulaadi, erinevate ametkondade esindajatega, laeva kapteni ja omanikfirmaga, et aidata kaasa lahenduse leidmisele, mis võimaldaks laeval Kaliningradist lahkuda," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Inga Bowden reede õhtul ERR-ile.

"Meile teadaolevalt ei ole kellelegi süüdistust esitatud, meeskonnaga on kõik hästi ning ettevõte otsib lahendust lasti ümberlaadimiseks," lisas Bowden.

Soome lipu all sõitva laeva omanikfirma Morobell juhatuse liige Raivo Baum ütles reedel ERR-ile, et traaleri meeskonda hoitakse laeval, kuid nende olukord on hea, süüa-juua jätkub. "Eks me ootame. Vene võimud uurivad. Neilt võeti arvutid ära ja vaadati, kas on tõesti navigatsiooniviga ja ma saan aru, et vist jõuti järeldusele, et ongi navigatsiooniviga. Ja meeskond kuulati üle. Nüüd ootame otsust," rääkis Baum.

Ta rõhutas veelkord, et traaleri meeskonda ei saa süüdistada röövpüügis, kuna nad kaldusid eksikombel Vene majandusvööndisse. "Ei saa öelda, et oleks ebaseaduslikult midagi püütud, kuna oli lihtsalt navigatsiooniviga. Kõik püügiload on olemas, lihtsalt on natuke kursist kõrvale kaldutud. Piirivalve märkas ja tuli kõrvale, kuna nähti, et on Venemaa majandusvööndisse kaldutud. Tulid kõrvale, pidasid kinni, võeti traal välja ja mõõdeti üle ja seitse ja pool tonni oli seda kala," ütles Baum.

Tema sõnul on laeval Euroopa Liidu vetest püütud kala umbes 350 tonni, sellest Vene vetest püütud kala on 7,5 tonni.

Baumi hinnangul peab Roxeni meeskond ilmselt ka nädalavahetuseks laeva peale jääma.

Uudisteagentuuri TASS andmetel kahtlustatakse traaler Roxeni meeskonda kalastusreeglite rikkumises. Vene piirivalve pidas laeva kinni 10. mail ning see suunati Kaliningradi, vahendasid Yle ja ajaleht Helsingin Sanomat. Teadaolevalt koosneb laeva meeskond Soomes elavatest Eesti kodanikest.

Eesti välisministeeriumi pressiesindaja Armo Vask ütles kolmapäeva õhtul ERR-ile, et ollakse tihedas suhtluses Soome välisministeeriumiga ja Soome peakonsulaadiga Peterburis ning ministeerium tegeleb jätkuvalt kõikide asjaolude täpsustamisega.