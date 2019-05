USA lükkas esmaspäeval 90 päeva ehk augusti keskpaigani edasi keelu Ameerika tehnoloogia ekspordile Hiina telekomihiiule Huawei, öeldes, et see on vajalik võimaldamaks tarkvarauuendusi ja lepinguliste kohustuste täitmist.

Kaubandusministeeriumi otsuses öeldi, et see ei muuda keeldu, mille president Donald Trump kehtestas riikliku julgeoleku kaalutlustel.

Dokumendi kohaselt ei rakenda USA võimud 90 päeva jooksul keeldu, et anda Huaweile ja tema partneritele aega "säilitada ja toetada olemasolevaid ja praegu täielikult toimivaid võrke ja varustust, seal hulgas tarkvarauuendusi ja -paiku, mis on hõlmatud õiguslikult siduvate lepingute ja kokkulepetega 2019. aasta 16. mail või enne seda".

Huawei asutaja sõnul alahindab USA Hiina telekomihiiu tugevust

Huawei asutaja Ren Zhengfei lükkas teisipäeval kõrvale USA katsed tõkestada tema firma globaalseid ambitsioone ja ütles, et Ühendriigid alahindavad Hiina telekomihiiu tugevust.

Ren (74) rääkis Hiina meediaga pärast seda, kui USA president Donald Trump allkirjastas 15. mail määruse, millega keelab välismaiste telekommunikatsioonifirmade toodete kasutamise, kui need kujutavad võimude hinnangul julgeolekuriski.

USA kaubandusministeerium teatas hiljem, et lisab Huawei musta nimekirja, mis muudab selle jaoks senisest palju raskemaks tähtsate USA komponentide kasutamise oma telefonides, telekomivarustuses, andmebaasides ja muus elektroonikas.

Esmaspäeval teatas USA, et lükkab 90 päeva ehk augusti keskpaigani edasi keelu Ameerika tehnoloogia ekspordile Huaweile, öeldes, et see on vajalik võimaldamaks tarkvarauuendusi ja lepinguliste kohustuste täitmist.

"USA poliitikute praegune praktika alahindab meie tugevust," vahendas Hiina riigimeedia Reni sõnu.

Firma asutaja sõnul ei avalda USA tegevus Huawei 5G-le mingit mõju. "5G tehnoloogiate vallas ei suuda teised Huaweile kahe või kolme aasta jooksul järele jõuda," ütles ta.

Ühendriikide internetihiid Google, mille mobiiltelefonide operatsioonisüsteemi Android kasutab enamik maailma nutitelefone, teatas sel nädalal, et alustab USA keelu valguses sidemete katkestamist Huaweiga.

"USA 90-päevasel ajutisel loal ei ole meile suurt mõju, me oleme valmis," sõnas Ren.

Huawei on püüdnud Google'i teate valguses leevendada klientide muresid.

Reni sõnul arutavad Huawei ja Google viise USA keelule vastamiseks. Google on "äärmiselt vastutustundlik firma", lausus ta.

Huawei ligipääsust võtmetähtsusega komponentidele rääkides ütles Ren, et pooled firma varustuses kasutatud kiipidest tulevad Ühendriikidest ja ülejäänud poole toodab firma ise.

"Meid ei ole võimalik maailmast isoleerida," sõnas Huawei asutaja. "Me suudame valmistada samasuguseid kiipe nagu USA kiibid, aga see ei tähenda, et me ei ostaks neid," ütles ta.

Huawei on 5G tehnoloogia valdkonnas kiiresti laienev liider, kuid jäänud sõltuvaks teiste riikide tarnijatest.

Huawei ostab igal aastal umbes 67 miljardi dollari väärtuses komponente, seal hulgas umbes 11 miljardi väärtuses USA-st, kirjutas Jaapani ärileht Nikkei.

Ren asutas Huawei 1987. aastal umbes 5000 dollariga.

Praegu on kompaniil ligi 190 000 töötajat ja tegutsetakse 170 riigis.

2018. aastal teenis firma tulu rohkem kui 100 miljardit dollarit.

Huawei: USA sammud peaks ka teistele muret valmistama

Huawei esindaja Euroopa Liidus kritiseeris USA valitsuse otsust keelata Ühendriikide ettevõtetel firmaga äri ajamine ja hoiatas, et ka teised ettevõtted peaksid selle pärast muret tundma.

Huawei esindaja Euroopa Liidu institutsioonides Abraham Liu ütles teisipäeval, et "need meie seas, kes hindavad õigusriiki peaksid muretsema".

Liu nimetas USA valitsuse käitumist kiusamiseks. " Mis on juhtunud kõige pühama süütuse presumptsiooniga?" päris ta retooriliselt.

"Täna tuldi Huawei järele. Homme võidakse tulla mis tahes teise firma järele," lisas ta.