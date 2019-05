Shanahan eitas ajakirjanduse varasemaid teateid, et plaanid näevad ette kuni 10 000 sõduri saatmist regiooni, kus on kasvamas pinged USA ja Iraani vahel.

"Uurime, kas on asju, mida me saame teha, et tõhustada vägede kaitset Lähis-Idas," ütles minister ajakirjanikele Pentagonis. "Ning see võib hõlmata täiendavate sõdurite saatmist."

Ametnikud ütlesid varem, et käik ei ole vastus ühelegi uuele Iraanist lähtuvale ohule.

Ühendriigid saatsid Iraani täpsustamata rünnakuohule viidates juba mai alguses piirkonda lennukikandja lahingurühma, pommitajad B-52 ja ühe Patrioti raketipatarei.

Lisavägede saatmine Lähis-Itta oleks president Donald Trumpi jaoks kannapööre, kuivõrd ta on korduvalt rõhutanud vajadust vähendada USA kohalolekut regioonis.

Välisminister Mike Pompeo ütles neljapäeval, et Trump hindab igapäevaselt vägede kohalolu piisavust. "Me hindame riske, me teeme kindlaks, et teeme kõike õigesti," ütles ta uudisteprogrammile Fox and Friends.

USA ametnikud on väidetava Iraanist lähtuva ohu kohta vähe infot jaganud, kuid on viidatud, et alguses kujutas see endast Iraani väikepaatidele paigutatud rakette. Sel nädalal ütlesid ametnikud, et need raketid on ära viidud, kuid teised ohud merel püsivad.

Lisavägede saatmine Lähis-Itta tekitaks küsimusi ka Washingtonis. Kaitseametnikud ütlesid teisipäeval esindajatekoda ja senatit briifides, et valitsus ei taha Iraaniga sõtta minna vaid tahab pingeid maandada.

Pompeo ja Shanahan ütlesid rahvasaadikutele, et USA tahab Iraani heidutada, mitte provotseerida, süüdistades samal ajal Teherani USA huvide ähvardamises Lähis-Idas.

Kongressis on paljud valitsuse lähenemise suhtes skeptilised ja on tõstatanud küsimuse, kas valitsus reageerib märkimisväärsele uuele ohule või eskaleerib olukorda, mis võib viia sõjani.