Senaator: USA valitsus müüb kongressi loata relvi

Senati välissuhete komitee demokraadist liige Robert Menendez kasutas oma volitusi kümnete tuhandete täppispommide Saudi Araabiale ja AÜE-le müümise blokeerimiseks kartusest, et relvamüük kahele USA liitlasriigile halvendaks olukorda Jeemenis, kus Ar-Riyadi juhitav koalitsioon võitleb valitsusvägede poolel mässulistega.

President Donald Trumpi valitsus teavitas kongressi, et kavatseb 22 Saudi Araabiat, AÜE-d ja teisi riike puudutava relvatehinguga mööda minna seadusega ettenähtud kongressi õigusest sellised relvatehingud üle vaadata ja heaks kiita, teatas Menendeze kantselei.

"Ma olen pettunud, kuid mitte üllatunud, et Trumpi valitsus ei ole taas suutnud tõsta prioriteediks meie pikaajalisi riikliku julgeoleku huve ja seista inimõiguste eest. Selle asemel eelistab ta teha teeneid autoritaarsetele riikidele nagu Saudi Araabia," sõnas demokraadist senaator avalduses.

Valitsus põhjendas oma sekkumist "aastaid kestnud Iraani pahatahtliku tegevusega", ütles ta ja lisas, et administratsioon ei suutnud samas vastata hädaolukorra õiguslikule definitsioonile.

Menendez lubas koondada kongresmenid selle otsuse vastu. "Sellest sõltub miljonite inimeste elu," ütles ta.

Senaator lausus ka, et selle sammuga hävitab president viljakad ja aastakümneid toiminud suhted relvamüügi vallas kongressi ja täidesaatva võimu vahel.

"Selle otsuse võimalikud tagajärjed hakkavad lõppastmes ähvardama USA kaitsetööstuse võimet eksportida relvi viisil, mis on samaaegselt otstarbekas ja vastutustundlik," lisas ta.

Trump pani aprillis veto kongressi ajaloolisele resolutsioonile, millega suunati teda lõpetama Ühendriikide osalus Saudi Araabia juhitud sõjas Jeemenis.

USA esindajatekoda toetas aprilli alguses sõjalise toetuse lõpetamist Saudi Araabia juhitud sõjale Jeemenis, saates mõlema partei toetusel sõnumi presidendile ja astudes ajaloolise sammu presidendi volituste piiramiseks sõjapidamise küsimuses. Lisaks esindajatekojas enamuses olevatele demokraatidele toetas resolutsiooni 15 vabariiklast.

Senat kiitis resolutsiooni heaks märtsis häältega 54 poolt ja 46 vastu.

Kongressi mõlemas kojas vastu võetud resolutsioon märkis pöördepunkti, sest viimati saatis kongress USA presidendi lauale sõjapidamise volitusi puudutava resolutsiooni 1973. aastal.

Saudi Araabia juhitav sõjaline koalitsioon toetab alates 2015. aasta märtsist Jeemeni valitsusvägesid võitluses šiiamässuliste huthidega ning Ühendriigid abistavad koalitsiooni laskemoonatarnete, õhus tankimise pakkumise ja luureandmete jagamisega.

USA välisminister Mike Pompeo on resoluutselt kaitsnud USA toetust saudidele, märkides, et suurt osa Jeemenist kontrollivad huthid on liidus Ühendriikide vastase Iraaniga ja mässuliste raketirünnakud Saudi Araabia territooriumile võivad tappa liinilendudega reisivaid ameeriklasi.