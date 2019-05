Ühendriigid on hakanud tugevdama oma kohalolekut Pärsia lahe piirkonnas väidetava Iraanist lähtuva ohu tõttu.

"Me saadame suhteliselt väikse hulga sõdureid /.../ umbes 1500 inimest," märkis Trump.

Reutersi teatel põhjendas USA vägede saatmist sellega, et Iraani Revolutsiooniline Kaardivägi on otseselt seotud mais Pärsia lahes toimunud rünnakutega naftatankerite vastu.

Lähis-Itta viiakse luurelennuk, hävitajaid ja insenere. Pikendatakse ka Patrioti õhutõrjepataljoni kohalolekut.

"See on mõistlik vastus usutavale rünnakuohule Iraani poolt," lausus kaitseministri kohusetäitja Patrick Shanahan.

Administratsioon teavitas lisajõudude kavast reedel ka kongressi.

Associated Pressi käsutusse jõudnud märgukirja kohaselt saadetakse sõdurid regiooni lähinädalatel ning nende esmased kohustused ja tegevus on oma iseloomult kaitsvad.

Ühendriigid on juba varem saatnud Lähis-Itta lennukikandja lahingrühma ja pommitajad. USA ametiisikud on korduvalt öelnud, et ei otsi konflikti Iraaniga.

Vene senaator: USA lisajõud Lähis-Idas destabiliseerivad piirkonda

USA otsus saata Lähis-Itta veel 1500 sõdurit on järjekordne katse hirmutada Iraani ning see suurendab pingeid ja destabiliseerib olukorda piirkonnas, ütles Vene senaator Vladimir Džabarov reede õhtul, vahendab Interfax.

President Donald Trumpi sõnul tugevdab USA oma sõjalist kohalolekut Lähis-Idas täiendavalt 1500 sõduriga, kes saadetakse piirkonda kaitsvas rollis.

"Umbes 1500 inimest tõenäoliselt Iraani ei ohjelda, kui midagi peaks juhtuma. Kõige tõenäolisemalt on see järjekordne katse Iraani hirmutada," sõnas Vene föderatsiooninõukogu välisasjade komisjoni aseesimees.

Džabarovi sõnul on selge, et USA samm viib piirkondlike pingete suurenemiseni.

"See on härra Trumpi järjekordne ettearvamatu samm. Varem teatas ta, et Ameerika lahkub Lähis-Idast. Nüüd tugevdab ta ise USA kohalolekut. Kahjuks toob see kaasa vaid olukorra destabiliseerumise," lausus senaator.

Tema sõnul peab USA olema Iraaniga senisest ettevaatlikum.

"Tegelikult valmistub ka Iraan praegu iga hetk agressiooni tõrjuma. Ameeriklased peavad mõistma, et Iraan ei ole Iraak ja isegi mitte Süüria," ütles Džabarov.

Iraanlased on "rahvas, kes teab, kuidas võidelda ja ennast kaitsta", lisas ta.