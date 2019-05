Postimehe andmetel peavad järgmisel aastal ministeeriumid kärpima 3,2 protsenti ning 2021. aastal veel rohkem – 4,4 protsenti. 2022. aastal ja 2023. aastal jääb nõutud kärbe väiksemaks, vastavalt 1,7 ja 1,8 protsenti.

See puudutab nii investeeringuid, erinevaid toetusi, tegevuskulusid kui ka tööjõukulusid ning see, kuidas ministeeriumid kärped oma valdkonnas jaotavad, on iga ministeeriumi enda otsustada.

Siinjuures tasub märkida, et mitmes valdkonnas, eriti sisejulgeoleku ja hariduse valdkonna osas, soovisid koalitsiooni moodustanud Keskerakond, Isamaa ja EKRE viia läbi palgatõuse.

Kärpekava saab avalikuks neljapäeval, mil valitsus riigi eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 kinnitab.