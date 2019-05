Liinilepingu ennetähtaegse lõpetamise põhjuseks on mitterahuldav liinide teenindamine ATKO poolt, teatas ühistranspordikeskus.

Harju maakonna läänesuuna (Harku vald, Lääne-Harju vald, Saue vald ning Keila linn) avalike liinide leping pidi ATKO-l kehtima 13. aprillini 2021 ning Harku valla siseliinidel 13. augustini 2020.

Ühistranspordikeskuse teatel on nad fikseerinud rohkelt olulisi lepingu rikkumisi, nagu pikad hilinemised ja väljumiste ärajäämised. "ATKO Liinid OÜ on kinnitanud olulisi puuduseid busside tehnilise korrasoleku osas, millest on põhjustatud suur osa teenindamata jäänud vedusid," märkis keskus.

ATKO Liinid OÜ esindajad ja Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse tegevdirektor Vello Jõgisoo kohtusid esmaspäeva õhtul, et arutada lepingute täitmise puudusi lääne suunal ja Harku valla sisevedude osas, ning et leida lahendusi teenusekvaliteedi tõstmiseks.

Kohtumine lõppes kompromisskokkuleppega, mille järgi valmistab ATKO Liinid OÜ juriidiliselt ette ja esitab Harku valla osas ühe nädala jooksul ning Harjumaa läänesuuna osas ühe kuu jooksul avalduse lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks ning Põhja-Eesti ühistranspordikeskus rahuldab avaldused.

Ühistranspordikeskus alustab ettevalmistusi otselepingute sõlmimiseks.