ATKO liinivedude lepingud kehtivad praegu kuni 2021 aastani, kuid 9. septembril selgub, kas need lõpetatakse ennetähtaegselt või saab ATKO jätkata. Kui lepingud lõpetatakse ennetähtaegselt, kuulutab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus välja uued riigihanked ning hakkab otsima uusi vedajaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kiireid lahendusi pole lihtne leida, sest liinimahud on väga suured, ütles Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse juhatuse esimees Andrus Umboja.

"Need on Harjumaa ida ja lääne suund, mis on miljonites liinikilomeetrites. Need ongi kõige suuremad lepingud, mis põhja-Eesti Ühistranspordikeskusel on," sõnas Umboja.

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus lõpetas just ATKO-ga Harku valla õpilasliinide lepingu, Lapsi hakkab vedama GO Bus. Aasta alguses tõi "Aktuaalne kaamera" avalikkuse ette, kuidas ATKO sõidutas koolilapsi bussides, mille rehvid olid siledaks kulunud ja pidurisüsteemid vigased. ATKO kasutuses on nn pilvebussid, mille riik soetas CO2 vahendite eest.. Nende seisukord on halb ning kui vedaja peaks vahetuma, tuleb teha tublisti tööd, et bussid sõidukorda saada, ütles Umboja.

"Tegelikult on see probleem ju programmeeritud sellesse algsesse hankesse sisse. See riigihange ilmselt ei võidetud mõistliku pakkumusega ehk et algselt juba pakuti liiga madalat hinda ja selle hinnaga ei ole võimalik tagada siis bussijuhtidele normaalset palka ja ilmselt ka nendele bussidele normaalset hooldust," rääkis Umboja.

Umboja sõnul oli hind 0,8 eurot liinikilomeetri kohta, kuid alla ühe euro ei võideta praegu ühtegi pakkumist. Tema sõnul oleneb kõik liinist ja näiteks Harku liini hind on üle kahe euro liinikilomeetri kohta.

Kui Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus peaks 9. septembril otsustama, et ATKO-ga ei jätkata ning ida- ja lääne suundadele otsitakse uus vedaja, peab suurenema riigi dotatsioon Harjumaal, ütles Umboja. Dotatsioon Harjumaa Ida- ja Läänesuunale on tema sõnul kolme-nelja miljoni euro kandis ning see võib kahekordistuda.