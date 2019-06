Helme vaidleb ministeeriumi ideega lubada Abhaasia eestlastele kahte passi

"Mina seda erandit ei poolda. See loob pretsedendi ja meil võib tulla mingeid etnilisi eestlasi Siberist ja Kamtšatkalt ja kust iganes," ütles Helme Postimehele, lisades, et toetaks kaasusepõhist lähenemist, kus iga inimest ja tema kodakondsust hinnataks eraldi.

Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Isamaa koaloitsioon on lubanud lahendada Abhaasia eestlaste kodakondsusts puudutava õigusliku segaduse hiljemalt augustiks. Samas keeldub siseministeerium on kuudepikkuse analüüsi tulemusi avalikkusega jagamast, teatades, et saab seda teha alles pärast poliitilist otsust.

"Kohe kui analüüsist tulenevad otsused on tehtud, jagame seda infot ka ajakirjandusega," ütles siseministeeriumi kodakondsuse ja rändepoliitika osakonna juht Ruth Annus Postimehele, rõhutades, et lahenduste valik on poliitiline otsus, mille peavad tegema koalitsioonipartnerid üheskoos ning seepärast ei saa ministeerium seda enne poliitilise kokkulepet ka avalikustada.

Abhaasia eestlaste kodakondsuse teema tõusis avalikkuse tähelepanu alla mullu seoses Aili Rutto juhtumiga, kus Eesti riik keeldus talle väljastamast uut Eesti passi, kui sai teada, et Ruttol on ka Vene pass, mis on aga Gruusia separatistlikus vabariigis elamiseks hädavajalik.