Naaber Tom Penn kutsus politsei ja salvestas valju tüli Boris Johnsoni ja tema elukaaslase Carrie Symondsi vahel Londoni lõunaosas asuvas kodus, vahendasid The Guardian ja BBC.

Penn rääkis The Guardianile, et muretses oma naabrite ohutuse pärast. "Ma loodan, et igaüks oleks sama teinud," lisas ta.

Penn rääkis, et ta hakkas oma korteris salvestama naabrite tüli, kui kuulis prantsatusi ja kõmakaid.

Helisalvestises, mida on kuulnud ka The Guardian, on kuulda, kuidas Symonds käsib korduvalt Johnsonil tema korterist lahkuda.

Laupäeval, kui Johnson ja tema konkurent Jeremy Hunt selgitasid konservatiividele, miks just nemad peaksid Theresa May järel saama peaministriks, vältis Johnson korduvalt küsimusi tüli kohta.

Liam Fox, kes toetab juhivalimistel Jeremy Hunti, ütles BBC-le, et Johnsonil oleks lihtsam asja selgitada. Foxi sõnul saaks siis edasi liikuda poliitikaküsimustega.

Tema sõnul on õiglane, kui kandidaatidelt küsitakse küsimusi nende iseloomu kohta. Samas märkis ta, et viimastel päevadel esile kerkinud teema ei ole ilmselt olukorra õiglane peegeldus.

Fox tõrjus ka väiteid, et Johnson võib olla riigile julgeolekuoht. Ta viitas Johnsoni varasemale rollile valitsuses. "Kas te arvate, et Theresa May oleks teinud temast välisministri, kui oleks tõsine kahtlus, et ta võib olla julgeolekuoht?" küsis Fox.

Konservatiiv Liz Truss, kes toetab juhivalimistel Johnsonit, ütles, et kodutüli on Johnsoni eraasi. Ta rääkis BBC Radio 5-le, et Johnson on end tõestanud ning inimesed teavad, milline ta valitsuses oleks.

"Minult ei ole mõtet selle kohta küsida. Minu hinnangul on see eraasi - ma ei usu, et avalikkus selle pärast muretseb," rääkis ta.

"Boris oli kaheksa aastat Londoni linnapea, ta tegi suurepärast tööd. Ta on olnud välisminister - inimesed teavad, milline ta ametis on ja see on see, mis on tähtis," lisas Truss.

Ka konservatiivist parlamendisaadik Rishi Sunak, kes toetab samuti Johnsonit, ütles Sky Newsile, et tegemist on Johnsoni eraasjaga, kuna politsei ütles, et kõigiga on kõik korras ning nende edasist sekkumist pole vaja.