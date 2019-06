Nordica endine juht: Eesti lennunduse peamisi vigu on sage strateegia muutmine

Tamm rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et uue liini käivitamine ei käii nii kiirelt nagu takso tellimine.

"Uue liini käivitamine võtab päris palju aega ja vahendeid," lausus ta.

Eesti lennunduse üks suurimaid vigu on tema hinnangul olnud iga paari aasta järel strateegia muutmine.

Küsimusele, kas praegu, mil on käimas järjekordne pööre, poleks mõistlik Nordica asemel Lätiga kahasse Air Balticut pidada, vastas Tamm, et võib-olla oleks see šanss aasta tagasi parem olnud.

"Täna on küsimus see, mis meil pakkuda on. See, mis nad tahtsid, selle on nad aasta-kahega saavutanud. Ma arvan, et kui oleks aasta-kaks tagasi läinud, oleks meie positsioon selles perekonnas tugevam olnud," tõdes Tamm, kelle sõnul on Air Baltic praegu sisuliselt Nordica välja suretanud.

Eelmisel nädalal teatas Nordica, et lõpetab oktoobri lõpust lendamise viiel kahjumlikul liinil ning kolme alles jääva liini ärilise riski võtab üle LOT.

Riigikogu majanduskomisjoni esimees, Isamaa liige Sven Sester leiab, et Nordica ärimudel ei ole kestlik ja riigile kuuluv lennufirma ei peaks keskenduma üksnes allhankele väljaspool Eestit.

Majandusminister Taavi Aas peab oluliseks riikliku lennuettevõtte säilitamist halbadeks aegadeks.