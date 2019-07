Nordica Tallinna liinivõrgus reisijate arv tõusis ligi 33 protsenti, küündides 765 000 ning teostatud lendude arv kasvas 38 protsenti ulatudes pea 16 000 lennuni. Kokku lendas Nordica lennukitega 2018. aastal Tallinna liinivõrgus ja välisturgudel kokku ligikaudu 2 miljonit inimest, teatas ettevõte.

Nordica juhatuse liikme Kristi Ojakääru sõnul ei loonud lennumahtude ja reisijate arvu kasv siiski eeldusi positiivse majandustulemuse saavutamiseks. "Nordic Aviation Groupi konsolideeritud finantstulemus jäi 5,4 miljoni euroga miinusesse," märkis Ojakäär. "Finantstulemust mõjutasid eelkõige Tallinna liinivõrgu jätkuv kahjumlikkus ning lennumahtude muutusega kaasnevad kulud, sealhulgas lennukite püsikulud."

Emaettevõtte konsolideerimata kahjumi osa finantstulemusest oli ligi 5 miljonit eurot, see sisaldab tütarettevõtte Regional Jet OÜ poolt osutatavate lennuteenuste täiendavaid hinnakokkuleppeid 2018. aasta kohta, mis sõlmiti LOT-iga koostöö uuendamise raames möödunud nädalal. Ojakääru sõnul jõudis Nordica ühtlasi LOT-iga kokkuleppele ühisfirma Regional Jet'i tehtavates investeeringutes. "Osanike vahelistes suhetes on saavutatud uus tasakaal, mis võimaldab ettevõtet üheskoos edasi arendada," lisas Ojakäär.

"Nordical on selge siht tõsta kasumlikkust. Selle aasta alguses tehtud muudatused liinivõrgus on juba tänavusi majandustulemusi positiivselt mõjutanud ning sügisest keskendume vaid kasumlikele tegevustele, peatame kahjumlikel liinidel lendamise ning keskendume tütarfirma Regional Jeti kaudu välislendude opereerimismahtude suurendamisele," lisas Ojakäär. Ojakääru kinnitusel oli lennuteenuse osutamine suurtele lennufirmadele nagu SAS ja LOT 2018. aastal edukas ning see on suure kasvupotentsiaaliga ka ees ootavatel aastatel. "Regional Jeti kliendibaas on kasvav ning me usume, et see ärisuund on pikaajaliselt perspektiivikas," lisas Ojakäär.

Regional Jet tegevusmahtude toetamiseks suurendas 2018. aastal Nordica lennukiparki kolme lennuki võrra ning tulevatel aastatel on plaanis lennukiparki suurendada veelgi enam. 2018. aastal lisandunud lennukid alustasid tütarfirma Regional Jet välislepingute taitmist peamiselt Skandinaavia suurimale lennufirmale SAS.

2015. aastal alustatud Nordic Aviation Group teeb alates 2016. aastast koostööd Poola lennuettevõttega LOT Polish Airlines (LOT).

Nordica ja LOT-i tütarettevõte Regional Jet osutab lennuteenuseid LOT-ile, Nordicale, SAS-ile, Air Serbiale, Flybele ja erinevatele hankelepingu põhistele partneritele Euroopas. Regional Jet opereerib 19 lennukit ja transpordib aastas umbes 2 miljonit reisijat ning annab tööd enam kui 500 lennundusspetsialistile Eestis ja välisriikides.