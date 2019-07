Läti transpordiminister: Balti riikide ühise lennufirma aeg on möödas

Air Baltic värvis Nordica lennuvähendamise uudiste järel ühe oma uutest Airbusidest sinimustvalgeks ja pani sellele Tallinna nime.

Eesti rahvusvärvides lennukeid võinuks Air Balticul olla palju rohkem juba aastaid tagasi, kui Läti riigi toonasest ettepanekust luua eestlastega ühine lennufirma saanuks asja. Aga Eesti ütles "ei" ja sellele järgnenud toonase peaministri Laimdota Straujuma õlakehitus on tänini paljudel meeles.

"Euroopa lennundusturul on väga suur konkurents. Selle suudavad üle elada vaid firmad, kes kasvavad, kes suudavad äri ajada oma riigi piiridest kaugemal. Täna olen uhke, et Air Baltic peab oma koduturuks mitte ainult Lätit, vaid ka Leedut ja Eestit," ütles Linkaits ERR-ile.

Läti minister leiab, et Air Baltic on Tallinnas niigi, mistõttu Nordicat pole lätlastel mingit mõtet osta. "Euroopa ühisel turul ülevõtmised ei tööta. Näeme, et on palju firmasid, kes ei suuda konkurentsis püsida ja pankrotistuvad," rääkis Linkaits.

Läti ja Air Balticu huvi on kindlustada head ühendused mitte ainult Riiast, vaid ka Tallinnast ja Vilniusest. "Usun, et see on viis, kuidas suudame

Euroopa turul püsima jääda."

Läti riigile kuulub praegu 80 protsenti Air Balticu aktsiaist ning otsitakse finants- ja strateegilist investorit. Kiiret Läti valitsusel pole. "Lühiajaliselt võivad aidata laenud

või võlakirjade väljastamine. Tulevikus vajame aga strateegilist investorit,

kes oleks lennunduse asjatundja ja suudaks firmat hoida mitte ainult siis, kui see kasvab, vaid ka siis, kui valdkonnas on kriis," selgitas Läti transpordiminister. "Loomulikult on Air Baltic võtnud uusi lennukeid ostes riske, kuid neil on ainus seni toimiv äriplaan, mis arvestab Balti riikide reisijate huvidega."