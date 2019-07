Nordica: trend on languses seoses kasvava pakkumisega turul

Nordica finantsjuht Kristi Ojakäär ütles intervjuus ERR-ile, et kasvav pakkumine turul põhjustas ka Nordica kahjumi suurenemist. Ta märkis aga, et kuna Nordica jätkab vaid kasumlike tegevustega, on järgmise aasta finantsperspektiiv positiivne. Lisaks võimaldab olemasolev kommertsplatvorm liine ka taas käivitada.

Millest see 5,4-miljonine kahjum koosneb?

See on Tallinna liinivõrgustiku kahjum. Otselennud, mida me oleme pakkunud Tallinnast on grupile tootnud kahjumit ligi viis miljonit eurot eelmisel aastal.

Kas üle-eelmisel aastal, kui Nordica samuti Tallinnast välja lendas, ei tootnud need liinid kahjumit?

Tootsid küll. Lihtsalt üle-eelmisel aastal majandustulemus sisaldas ka ligi kaheksa miljoni euro ulatuses ühekordselt tulusid, mis on lahti kirjutatud ka meie majandusaasta aruandes.

Millest need toonased tulud tulid?

Need toonased tulud on lennukite müügi ja tagasirendi tehingutest tulenevad finantstulud.

Kas oskate öelda ka graafikut, kas Tallinnast väljuvad liinid on muutunud kuude lõikes järjest kahjumlikumaks?

Jah. Trend on languses seoses kasvava pakkumisega turul.

Kui te neid numbreid enne Jaanipäeva nägite, kas siis oli pilt selge, et liinid tuleb kinni panna?

See protsess on olnud pikemaajalisem. Viimase aasta jooksul on korduvalt üle vaadatud erinevate liinide tulemusi ja tulemusi Nordica lõikes ka kokku. On tehtud erinevaid optimeerimistegevusi, et kahjumit vähendada, kuid arvestades turuolukorda, siis parim perspektiiv hetkel majanduslikult oli nende liinide peatamine.

Kuigi te olete öelnud, et te panete oktoobrist need liinid kinni, siis kas sellist ohtu ei ole, et kahjumi vähendamiseks panete te need liinid kinni juba varem?

Sellist plaani meil ei ole. Teadupärast igasuguste lennuplaanide muutmisega on siiski seotud mitteelimineeritavad püsikulud eelkõige lennukite ja pardapersonali näol. Nii, et meil ei ole väga suurt mõtet neid liine ka varem sulgeda.

Millega te seda kahjumit katate?

Me katame kahjumit hetkel omavahendite arvelt.

Kui kauaks neid jätkub?

Jätkub nii kauaks kuni me saame liinid sulgeda, milleks me oleme plaaninud oktoobri lõppu.

Ja mis on järgmise aasta plaan? Kas järgmisel aastal on lootust kasumisse jõuda?

Arvestades seda, et grupis jäävad alles vaid kasumlikud tegevused, siis järgmise aasta perspektiiv on positiivne.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aas on öelnud, et see, et te Rootsis lendate, tagab ka selle, et mingil hetkel, kui Tallinnas peaksid konkurentidel asjad hapuks minema, siis on võimalik tuua kiiresti Nordica lennukid Tallinnasse tagasi. Kas see on üldse reaalne? Et kui AirBaltic otsustab enam mitte Tallinnast otse lennata, siis kui kiiresti saaks Nordica tuua lennukid ja avada siin uuesti liinid?

See oleneb puhtalt sellest, milline on meie kommertsvõimekus selle otsuse tegemise hetkel. Eeldades, et me lähiajal seda otsust tegema ei pea ja see otsus on pigem tulevikus, siis me eeldame ka seda, et meil on olemas vajalikud ettevalmistused selleks, et neid otsuseid teha. Ehk meil on olemas enda kommertsplatvorm, mis võimaldab meil lende taas käivitada. Selles perspektiivis peaks olema lendude taas alustamine võimalik paari kuu jooksul.