Malta peaminister ütles pühapäeval, et tema riik paigutab teistesse Euroopa Liidu riikidesse ümber 65 migranti päästelaevalt Alan Kurdi, millel on keelatud Malta vetesse siseneda.

Peaminister Joseph Muscat kirjutas Twitteris, et pärast jutuajamist Euroopa Komisjoni ja Saksa valitsusega viiakse 65 isikut esmalt Alan Kurdilt üle "Malta relvajõudude vahendile, mis seejärel siseneb Malta sadamasse".

"Kõik päästetud isikud pardal paigutatakse viivitamatult ümber teistesse EL-i liikmesriikidesse."

Laupäeva õhtul teatas Saksa vabaühendus Sea-eye, et selle alus Alan Kurdi, mis oli teel Lampedusale, on võtnud kursi hoopis Maltale, kuigi ei ole saanud luba Malta vetesse sisenemiseks.

"Nüüd saab näha, kas Euroopa valitsused toetavad Itaalia lähenemist. Inimelud ei ole kauplemisobjekt," kirjutas Sea-eye Twitteris.

Laupäeval sildus Itaalia keeldu trotsides Lampedusal päästelaev Alex, millel viibinud pagulased pühapäeval maale lubati.

Humanitaarorganisatsioon Mediterranea Saving Humans kirjutas Twitteris, et üle 40 migrandi lubati Itaalia lipu all seilanud Alexilt lõpuks maale, et nad abi saaksid.

Organisatsioon kinnitas, et politsei arestis laeva ning selle kapteni Tommaso Stella suhtes on algatatud juurdlus seoses ebaseadusliku sisserände toetamisega.

Alex on teine päästelaev veidi rohkem kui nädala jooksul, mis on trotsinud Salvini katseid blokeerida Itaalia sadamad päästelaevadele.

Salvini allkirjastas juunis määruse, mis näeb ette kuni 50 000 eurose trahvi ilma loata Itaalia territoriaalvetesse sisenenud aluse kaptenile, omanikule ja operaatorfirmat.

Pärast Alexi randumist lubas populistist asepeaminister tõsta maksimaalse trahvimäära miljoni euroni.

"Ma ei anna luba ühekski maabumiseks neile, kes ei hooli Itaalia seadustest ja aitavad inimkaubitsejaid," kirjutas Salvini laupäeva õhtul Twitteris.

Mediterranea märkis, et selle alus seilas ainsasse võimalikku turvalisse sadamasse, viidates talumatutele hügieenitingimustele pardal.

Juuni lõpus arestisid võimud Lampedusal Saksa vabaühendusele Sea-Watch kuulunud päästelaeva, mis oli politseikaatrit jõuga kõrvale puksides sadamasse sõitnud, ning pidasid kinni selle kapteni Carola Rackete.

Itaalia kohtunik andis siiski korralduse Rackete vabastada, leides, et tema eesmärk oli inimelusid päästa. Kohtu otsus ajas raevu Salvini, kuid võis julgustada Alexi meeskonda.