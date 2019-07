EL-i ministrid ei jõudnud pagulaste solidaarsusmeetmes leppeni

Prantsusmaa ja Saksamaa tegid ettepaneku luua koalitsioon riikidest, mis on valmis kuni oktoobrini vastu võtma pagulased kohe kui nad EL-is maabuvad.

Osa liikmesriike lootsid, et kolmapäeva õhtul Helsingis peetavatel kõnelustel suudetakse veenda plaani toetamises riike nagu Itaalia.

Itaalia siseminister Matteo Salvini teatas neljapäeva hommikul aga, et ettepanekule on selgelt vastu teised riigid, nende seas Itaalia.

Salvini jaoks on endiselt vastuvõetamatu, et üheks pagulaste peamiseks maabumispaigaks jääb Itaalia.

"Pagulasi lihtsalt ümber jaotades jäävad esimesse maabumisriiki endiselt illegaalsed immigrandid, keda on raske välja saata," ütles ta.

Itaalia parempopulistlik valitsus on keelanud merel päästetud pagulasi kandvatel laevadel enda sadamatesse sisenemise, sest liiga vähesed EL-i liikmesriigid on nõus neid vastu võtma.

Ettepanek ärgitab looma usaldusväärsemat ja tõhusamat ajutist solidaarsusmehhanismi, selgub AFP nähtud mustandist.

Euroopa Komisjoni rändevolinik Dimitris Avramopoulos ärgitas ministerid ühinema, mitte järgima "üksikuid riiklikke teid, mis viivad alati suurte probleemideni".

Ta rääkis ministritele, et Euroopa avalik arvamus mõistab kõigi üle kohut, kui liikmesriigid ei suuda jõuda leppeni migrantidega tegelemise osas.

Samas ei tähtsustanud Avramopoulos leppeni mittejõudmist üle.

"Läinud õhtu polnud otsuselangetamise üritus," ütles ta. "Meil oli ajurünnak. Nagu ma ütlesin, see oli väga elav ja ma ootan tulemusteni jõudmist."

Prantsuse siseminister Christophe Castaner ütles ajakirjanikele, et loodab esmaspäeval Pariisis kohtuda umbes 15 liikmesriigi ministriga.

"Ma käisin välja, et me võinuks leppeni jõuda juba eile, aga ma kinnitan, et seni me pole seda teinud," ütles Castner.

"Osa riike keeldusid pagulasi isegi vastu võtmast, teised pooldasid solidaarsust," rääkis ta ja lisas mitu riiki kardavad, et selline mehhanism oleks justkui sireenilaul, mis tooks uue pagulaslaine.