India lükkas Kuu-missiooni tund enne starti edasi

Chandrayaan-2 missioon on osa India ambitsioonikast kosmoseprogrammist, selle edu oleks viinud India Venemaa, USA ja Hiina kõrval neljandaks riigiks, kelle kosmosesõidukid on Kuu pinnal maandunud.

Sond pidi startima India võimsaima raketiga GSLV Mk III Satisg Dhawani kosmosekeskusest ööl vastu esmaspäeva, kuid protsess peatati 56 minutit ja 24 sekundit enne plaanitud starti.

India kosmoseagentuur ei teatanud, millal on kavas uus stardikatse, samuti ei avaldatud tehnilise probleemi üksikasju.