Laffranque tahab saada Euroopa ombudsmaniks

Laffranque alustas Euroopa Parlamendis toetusallkirjade kogumist. Kandidatuuri üles seadmiseks on vaja 40 toetajat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa ombudsmanilt saab abi kaebustes Euroopa Liidu asutuste halduspraktika suhtes.

Laffranque'i sõnul innustasid teda kandideerima mitme inimese soovitused ja ettepanekud.

"Ma leidsin, et Eesti jaoks on väga oluline niimoodi pildile saada ja ma võtsin seda kui tunnustust Eesti õigussüsteemi vastu, inimõiguste kaitse vastu Eestis ja ka kogu meie infotehnoloogilise arengu vastu, milles me oleme kindlasti esirinnas Euroopas," rääkis Laffranque "Aktuaalsele kaamerale".

Euroopa ombudsmani valimised toimuvad detsembris.