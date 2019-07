Protsess on kestnud juba 22 aastat, mille sisuks on Estonia protsessi ühingu ühishagi parvlaeva Estonia ehitanud laevaehitusettevõtte Meyer Werft ja laeva klassifitseerijaks olnud ehk meresõiduohutuse eest vastutanud Prantsuse firma Bureau Veritas vastu. Rohkem kui tuhat hagejat nõuab kohtu kaudu 40 miljoni euro suurust kahjutasu psüühiliste üleelamiste eest.

Viimased 15 aastat on juhtumiga tegelenud prantsuse advokaadibüroo Schmill&Lombrez.

Kohtuotsuses märgitakse, et nii Prantsusmaa kui ka Rootsi seadustest lähtudes ei ole kaebajad esitanud piisavalt tõendid tõestamaks, et ettevõte Bureau Veritas või kompanii Jos L. Meyer-Werft Gmbh & Co oleksid teinud suure või tahtliku vea.

Seetõttu pole kohtu hinnangul ka kaebuse esitajate kahjunõue põhjendatud ning kohus tegi otsuse, et kaebus lükatakse tagasi.

Kohtuotsuse kohaselt peavad hagejad ehk kannatanud ja hukkunute lähedased hüvitama kohtukulud kahele firmale rohkem kui 100 000 euro ulatuses.

Kaebuse esitanute advokaadid pole otsust veel kommenteerinud. Samuti pole veel selge, kas ja kuidas nimetatud kohtuotsus edasi kaevatakse.

Tallinnast Stockholmi teel olnud parvlaev Estonia läks põhja 1994. aasta 28. septembril. Hukkus 852 inimest, eluga pääses vaid 137 laeval viibinut.