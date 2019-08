Laev peeti kinni 4. juulil Briti kuningliku merejalaväe abil, sest kahtlustati, et laev on viimas naftat Süüriasse Baniase naftatöötlustehasesse. Süüriale aga kehtivad Euroopa Liidu ja Ühendriikide sanktsioonid, mida laev oleks nafta kohaletoimetamisega rikkunud.

Tankeri, mis vedas kinnipidamise hetkel 2,1 miljonit barrelit Iraani naftat, hõivasid Gibraltari vetes Briti eriüksuslased ja Gibraltari politsei.

Iraan kaaperdas vastusena Briti tankeri Stena Impero.

Tanker Grace 1 saab uue nime ja vahetab Panama lipu Iraani oma vastu, ütles Iraani sadama- ja merendusameti asejuht Jalil Eslami riigitelevisioonis.

"Omaniku palvel suundub Grace 1 Vahemerele pärast Iraani Islamivabariigi lipu alla minemist ja ümbernimetamist Adrian Daryaks," lausus Eslami.

"Laev oli Vene päritolu, seilas Panama lipu all ning kandis kaht miljonit barrelit Iraani naftat," lisas ta.

Gibraltari ülemkohus käskis neljapäeval tankeri vabaks lasta, sest Iraanilt saadi kirjalik lubadus, et Grace 1 ei suundu ühegi riigi poole, millele kehtivad EL-i sanktsioonid.

Ülemkohtu eesistuja Anthony Dudley sõnul kinnitas Iraan kirjalikult, et "Grace 1 ei pidanudki EL-i sanktsioonide all olevasse entiteeti suunduma .... seega ei ole enam mingit mõistlikku põhjust kahtlustada, et aluse kinnipidamine on vajalik".

Tunde enne kohtu otsust üritas USA presidendi Donald Trumpi valitsus nõuda Gibraltari ametivõimudelt kinnipidamise pikendamist.

Dudley omakorda märkis, et kohus ei ole saanud Ühendriikidelt kirjalikku nõuet tankeri kinnipidamise pikendamiseks. Vastavast soovist teatas varem selle Briti ülemereterritooriumi riigiprokurör Joseph Triay.

Iraani välisminister Mohammad Javad Zarif säutsus, et USA "piraatluse" katse nurjus ning see näitas Trumpi valitsuse "põlgust seaduse vastu".

Iraani valitsuse pressiesindaja väitis reedel omakorda, et Teheran pole võtnud tankeri vabastamise eest mingeid kohustusi, ning samuti lükkas ta tagasi väite, et Grace 1 oli omal ajal üleüldse teel Süüria poole, vahendas Reuters.

USA ähvardas Iraani naftatankeri meeskonda viisakeeluga

USA ähvardas neljapäeval Gibraltarist vabaks pääsenud Iraani naftatankeri meeskonda viisakeeluga.

USA välisministeeriumi eestkõneleja Morgan Ortagus ütles, et supertankeri meeskond abistab Iraani revolutsioonikaarti, mille USA on terroriorganisatsiooniks liigitanud ja võib seega käia terrorismiga seotud viisa- ja sissesõidukeelu alla.