Võimupartei rõõmuks ilmnes pühapäeva õhtul, mil lävepakuküsitlused avalikustati, et parlamenti on pääsenud ka rokkmuusik Svatoslav Vakartšuki partei Hääl, mis on oma vaadetelt Rahva Teenriga küllaltki sarnane, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Küsimusele, kas see tähendab, et kui Rahva teener üksi enamust ei saa, tuleb Ukraina valitsuse etteotsa rokkmuusik, Zelenski ei vastanud.

"Küsimus, kas Vakartšukist saab peaminister või mitte, peaks minema Vakartšukile endale. Sest see on suur vastutus. See inimene peab olema tugev majanduses, kes mitte kunagi, nagu me oleme rääkinud, nagu me oleme tahtnud, ei oleks varem osalenud poliitikas," kommenteeris president.

Zelenski partei on avaldanud lootust, et uue raada esimene istung toimub 24. augustil, mil on Ukraina iseseisvuspäev.

"Meil on selline soov. Ei tea, kas see täitub või mitte, kuid kõik seda soovivad, et esimese kahe nädalaga võtta vastu võimalikult palju seadusi enne, kui on uues parlamendis jõutud kõiksugu kokkulepeteni. Et kõik seadused, mis on vaja vastu võtta, enne kui aru saadakse, mis toimub, tuleb lihtsalt vastu võtta," rääkis Rahva Teenrist raadasse valitud saadik David Arahamija.

President Zelenski üks valimislubadusi on olnud, et poliitikasse tulevad vaid uued tegelased, uued näod. Seda lubadust on aga võimatu täita isegi, kui saavutada oma parteiga üksi enamus või teha koostööd rokkmuusik Vakartšukiga.

Zelenski paljude valimislubaduste täitmiseks on vaja parlamendi kahe kolmandiku saadikute toetus. See aga tähendab, et koostööd tuleb hakata tegema ka vanade nägudega.

Näiteks tekib küsimus, kas nn vanad näod on nõus seadusega, mis lihtsustaks saadikutelt puutumatuse äravõtmist.

"Peaaegu kõik poliitilised jõud on rääkinud, kuidas nad üritavad saadikutelt poliitilist puutumatust ära võtta. Nüüd on neil võimalus seda näidata. Kui nad selleks valmis ei ole, tuleb neil vastutada valijate ja Ukraina rahva ees. Inimesed on väsinud valedest, mida nad rahvasaadikute suust kuulevad," ütles partei Rahva Teener juht Dmitro Rozumkov.

Fakt on see, et nende valimistega on president Zelenski oma võimu veelgi tugevdanud.

"Zelenski on väga populaarne. Ja siin on küsimus pigem selles, ega see ei anna talle võimalust koguda endale võimu rohkem kui kellelgi teisel, omades selleks rahva toetust," kommenteeris telekanali Hromadske.ua peatoimetaja Natalja Gumenjuk.

Seaduse järgi peab esimene uue raada istung toimuma mitte hiljem, kui 10. septembril.