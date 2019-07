Nende valimistega on Volodõmõr Zelenski oma võimu igal juhul kindlustanud, isegi kui ta ei saa üksi parlamendis enamust. Mis Ukrainas saama hakkab?

Ma arvan, et Ukrainas hakkab saama kindlasti sellist erakorralisemat poliitikat näha, dünaamilisemalt. Aga ma ei usu, erinevalt paljudest spekulatsioonidest, mis on kõlanud, et Ukraina pöörab nüüd täiesti teise lehekülje või uue suuna. Ukraina rahvas on 2014 oma suuna juba valinud.

Millise valitsuse Ukraina saab? Zelenski on öelnud, et peaministriks saab ökonomist, kellel pole poliitilist kogemust.

Ma arvan, et Ukraina rahvas - ja seda on tegelikult viimastel aastatel ju näha olnud - on olnud väga väsinud sellisest klassikalisest poliitikast. Tegelikult ei ole siin ju mitte midagi uut, kui vaadata ka väga mitmeid Euroopa riike. See on lihtsalt sellises tugevamas värvingus ja oluliselt siseriiklikumale suunatud populistlike loosungitega.

Tuleb Ukrainast ka aru saada - nad on elanud viimased viis aastat väga rasket elu ja kahjuks väga paljud pettumused on ikka olnud seotud korruptsiooniga.

Kui lihtne on Zelenskil hakata läbi viima reforme, mida ta lubas, kui tal tuleb teha parlamendis ikkagi koostööd vanade olijatega?

See on spekulatsioon, öelda, kui lihtne või kui raske. Küll ei saa väita, et seal oleks ainult vanad näod. Kui vaatate parlamenti, siis vastupidi, väga palju on neid inimesi, kellel puudub poliitiline kogemus. Nii et kindlasti see kokkulepete ja õppimise faas saab olema - mina pakuks - keeruline.

2/3 Raadast moodustavad inimesed, kes ei ole varem poliitikaga kokku puutunud. Kas selline kooslus hakkab üldse tööle ja Zelenski suudab neid kontrollida?

Ma arvan, et see on väga isiksuste parlament. Ja tegelikult Ukraina poliitika on alati olnud selliste tugevate, värvikate isiksuste oma, aga see parlament saab seda olema kindlasti rohkem. Kuid kõige tähtsam, et me peame toetama Ukrainat selles valikus, mida ta on teinud. See on tegelikult Eesti julgeoleku ja Eesti huvide küsimus täpselt samamoodi nagu Ukraina rahva oma.

Mis saab siis, kui rahvas pettub selles valikus?

Ukrainas on olnud olukordi, kus rahvas on pettunud, mitu korda ja see on lõppenud väga radikaalsete sammudega. Ma loodan, et nad ei pettu. Ma loodan, et nad kaalusid, mida nad teevad.

Aga nende kaks peamist muret - agressioon ida poolt ja siseriiklik korruptsioon - nad peavad sellega tegelema ja sellega võitlema ükskõik, kes on võimul.