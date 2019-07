Hiina armeebrigaad teatas esmaspäeval, et korraldab Hongkongi lähistel asuvas linnas terroritõrjeõppuse.

Hiina 74. armeegrupi esmaspäevases sotsiaalmeediapostituses ei mainitud Hongkongi meeleavaldusi, kuid eruohvitseri ja sõjalise kommentaatori Yue Gangi sõnul näitavad õppused, et vajadusel saadetakse väed sellesse poolautonoomsesse piirkonda.

Meeleavaldajate pühapäevane rünnak Hiina esindusele Hongkongis on suurendanud kartust Hiina vägede sekkumise ees. Protestijad loopisid esinduse hoonet munadega ja kallasid vapile musta tinti.

Hongkongi valitsusvastased meeleavaldajad, kes katsid Pekingi esinduse hoone seinad grafitiga, "solvasid kogu Hiina rahvast", ütles Hiina kõrgeim esindaja linnas esmaspäeval kommentaariks.

"Need teod kahjustasid Hongkongi kõrgelt hinnatud õigusriigi vaimu ja kogu Hiina rahva, teiste seas seitsme miljoni Hongkongi kaasmaalase tundeid," ütles Pekingi kõrge esindaja Wang Zhimin ajakirjanikele.

Hiina riiklik väljaanne Global Times teatas, et Guangdongi provintsis Zhanjiangis toimuvatel õppustel matkitakse reageerimist vägivalla- ja terrorismipuhangule.

Hongkongi meeleavaldajaid ründasid arvatavasti triaadid

Hongkongis tõusis esmaspäeval rahva viha seoses arvatava triaadide rünnakuga meeleavaldajate vastu, kus sai vigastada kümneid inimesi.

Hongkongi valitsusevastaseid meeleavaldajaid ja ajakirjanikke ründasid pühapäeval Yuen Longi metroojaamas valgeid T-särke kandvad ning kurikate ja metalltorudega relvastatud jõugud.

Haiglaametnike sõnul sai rünnakus kannatada 45 inimest, kellest ühe seisund on kriitiline ja viiel on raskemad vigastused.

Kriitikud võtsid sõna linna politsei vastu, kuivõrd korrakaitsjatel läks sündmuspaigale jõudmiseks üle tunni aja ja kohale jõudes ei vahistatud ründajaid, kes olid esmaspäeva hommikuni metroo lähistel tänavatel.

Osa valgetes särkides mehi filmiti hiljem lahkumas Mandri-Hiina numbrimärke kandvates autodes.

Üks vägivalla ohvritest oli demokraatiameelne parlamendiliige Lam Cheuk-ting.

Ta kritiseeris politsei reageerimist ja süüdistas rünnakus niinimetatud triaade.

"Nende väga barbaarsed ja vägivaldsed sammud on juba täielikult rikkunud Hongkongi tsiviliseeritud ühiskonna alustalasid," ütles ta esmaspäeval ajakirjanikele.

Teised demokraatiameelsed seadusandjad korraldasid esmaspäeval pressikonvrerentsi, kus süüdistasid Pekingi-meelseid võime rünnakute osas silma kinnipigistamises.

"Need on triaadide jõugud Hongkongi inimesi läbi peksmas," lausus Alvin Yeung. "Ometi teesklete, et midagi pole juhtunud?"

Linnapea Carrie Lam pidi hiljem esmaspäeval koos politseiülemaga pressikonverentsi andma.

Sarnased triaadide rünnakud leidsid aset 2014. aasta nn vihmavarju liikumise meeleavalduste ajal.

Protestid said alguse nüüdseks tagasi võetud eelnõust, mis oleks võimaldanud väljaandmisi Mandri-Hiinale, kuid on praeguseks kasvanud ulatuslikumaks liikumiseks, mis nõuab demokraatlikke reforme, üldist hääleõigust ja erihalduspiirkonna vabaduste piiramise lõpetamist.