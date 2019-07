Moskva linnapea jutt Zimbabwe teemal sai teravat vastukaja

Võimuparteisse Ühtne Venemaa kuuluv Moskva linnapea Sergei Sobjanin kommenteeris teisipäeval esmakordselt värskeid meeleavaldusi, mis said alguse sellest, et valimiskomisjon ei lubanud erinevatele puudujääkidele viidates linnavolikogu valimistele sisuliselt ühtegi opositsioonisaadikut.

Väljaanne Meduza märgib, et linnatelevisioonis eetrisse läinud intervjuus tegi Sobjanin mitmeid avaldusi, mis ei vastanud tõele või on väga vaieldavad.

Näiteks ei vasta tõele linnapea väide, justkui oleks mõni opositsiooniliidritest kutsunud meeleavaldajaid üles linnavalitsuse hoonele tormi jooksma. Samuti ei pea paika linna pea väited, justkui oleks märulipolitsei jõuvõtted tulenenud meeleavaldajate agressiivsusest, sest ka videokaadrid näitavad, kuidas võimuesindajad kasutavad vägivalda ilma, et sellele oleks eelnenud mingisugune provokatsioon.

Erilist tähelepanu sai Venemaa sõltumatus meedias ja sotsiaalmeedias aga Sobjanini järgmine lause: "[Opositsiooni arvates] on vist nii, et kes kõvemini karjub, sellel on ka võim? Me ei ela ju ometi Zimbabwes."

Meduza nendib, et sellest sõnavõtust võiks justkui järeldada, et Moskva linnapea arvates juhib seda Aafrika riiki see, kes kõige kõvemini karjub. Seetõttu tuletas portaal linnapeale meelde, kuidas Venemaa president Vladimir Putin kiitis 2019. aasta kohtumise ajal oma Zimbabwe kolleegi Emmerson Mnangagwat.

Uudisteportaal Meduza koostas Moskva linnapea jutust inspireerituna ka veebimängu, kus osalejad peavad arvama, kas jutt käib Venemaast või Zimbabwest.

Veebimängu küsimused on järgmised:

A) Londoni linnapea Sadiq Khan on sündinud Londonis ja Columbia ringkonna meer Muriel Browser on sündinud Washingtonis. Selle riigi pealinna juhib aga isik, kes pole sealt pärit. Millisest riigist käib jutt?

1. Venemaa

2. Zimbabwe

3. Mõlemad

B) Teede kvaliteedi poolest juhivad edetabelit Araabia Ühendemiraadid ning teisel kohal on Singapur. Keenia on 60. kohal ning Trinidad ja Tobago 66. kohal. Milline riik on 116. kohal?

1. Zimbabwe

2. Venemaa

C) Majanduskasvu edetabelis on viimasel kohal Venezuela, eelviimasel aga Süüria. Milline riik on 124. kohal?

1. Venemaa

2. Zimbabwe

D) Nii Venemaal kui ka Zimbabwes saab president olla põhiseaduse kohaselt ametis kindla arvu aastaid. Kummas riigis saab üks inimene seaduste alusel olla pikemat aega presidendina ametis?

1. Venemaal

2. Zimbabwes

E) Pressivabaduse edetabelis on üks riikidest 126. kohal ja teine 148. kohal. Kumb on kõrgemal kohal?

1. Venemaa

2. Zimbabwe

F) Koht edetabelis, mis puudutab organiseeritud kuritegevust. Siin on liidriteks Norra, Soome ja Island, kus kuritegevus on kõige madalam. Milline riik on 40.

kohal?

1. Zimbabwe

2. Venemaa

G) Koht edetabelis, mis puudutab seda, kui palju politseid usaldatakse. Kumb kahest riigist jõudis esimese saja hulka ja sai 98. koha. Vihje: sellel riigil

õnnestus mööduda Libeeriast ja Kõrgõzstanist.

1. Venemaa

2. Zimbabwe

H) Selle riigi suhtes on kehtestanud sanktsioonid nii Euroopa Liit kui ka USA.

1. Zimbabwe

2. Venemaa

3. Mõlemad

I) Milline linn on elukvaliteedi poolest 167. kohal?

1. Moskva

2. Harare

Õiged vastused:

A) õige vastus on mõlemad;

B) õige vastus on Zimbabwe, Venemaa on 114. kohal;

C) õige vastus on Venemaa, sest Zimbabwe on hetkel lausa 27. kohal;

D) õige vastus on Venemaa - Zimbabwes saab president olla ametis kaks viieaastast ametiaega, Venemaa puhul kaks kuueaastast järjestikust ametiaega ning nagu

praktika näitab - kui paus teha, siis nii kaua kui vaja;

E) õige vastus on Zimbabwe, mis on Venemaast 20 kohta kõrgemal;

F) Õige vastus on Zimbabwe, Venemaa on 86. kohal;

G) õige vastus on Venemaa, Zimbabwe on veel 108. kohal;

H) õige vastus on mõlemad, kuid Zimbabwe puhul on neid viimasel ajal kärpima hakatud ning Venemaal on sanktsioone rohkem;

I) õige vastus on Moskva, mis jääb natuke alla Kolkatale ja Accrale, Harare on 210. kohal.