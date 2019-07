Vene peaprokurör: loata meeleavaldusi ei tohi valimisteni toimuda

"Valimiste ettevalmistamise ja läbiviimise ajal tuleb rakendada selles valdkonnas tõhusaid seiremeetmeid. Eriti tähtis on, et äsja Moskvas aset leidnud sündmused ei korduks," ütles Tšaika prokuratuuri kolleegiumil.

"Korrigeerida valvekordade korraldamist, peaprokuratuuri keskaparaadi teavitamist olukorrast ja nagu juba öeldud, tõkestage karmilt rikkumised, kasutades kõiki võimalikke reageerimismeetmeid," lausus peaprokurör.

Vene politsei vahistas laupäeval Moskvas loata meeleavaldusel linnaduuma hoone juures üle 1300 inimese.

Meeleavaldused on algselt tingitud sellest, et valimiskomisjon jättis kohalikeks valimisteks registreerimata umbes 30 opositsiooni esindavat kandidaati väites, et nende kandidaatide toetusallkirjad on võltsitud. Samal ajal on suurt tähelepanu pälvinud ka opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi arest ja kummalised probleemid tema tervisega.