Lagarde vastas europarlamendis rahvasaadikute küsimustele

Eurotsooni olulisima ameti kandidaat, senine Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) juht Christine Lagarde jäi Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni liikmete küsimustele vastates ettevaatlikuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Küsiti aga, mida ta arvab Euroopa Keskpanga heldest rahapoliitikast majanduse turgutamise nimel, mis on tähendanud mahukat võlakirjaostuprogrammi ja juba miinuseni jõudnud intresse ning kaotust hoiustajatele.

"Hoiustajad on vihased, nad kaotavad kolm protsenti inflatsiooni tõttu, nad kaotavad oma vara, see lihtsalt kaob ja nad süüdistavad selles Euroopa Keskpanka," märkis näiteks hollandlasest eurosaadik Derk Jan Eppink (ECR).

"Ma arvan, et me peame arvestama erinevate rollide ja tahkudega. Mõned inimesed annavad laenu, mõned inimesed võtavad laenu, mõned liikmesriigid on suurtes võlgades, teised vähem, igasugusel intressimääral on jaotav mõju. Arvestades horisondil paistvaid ohte on momendil selge, et väga toetavat rahapoliitikat on vajalik tõenäoliselt veel mõnda aega," vastas Lagarde.

Lagarde kutsus majandusseisu parandamiseks kulutama neid riike, kes seda teha saavad, ja majandust reformima seal, kus vaja.

Peaministrina ranget eelarvedistsipliini kaitsnud reformierakondlane Andrus Ansip ei leia, et praegune rahapoliitika liigselt võlgades riike soosiks.

"Võlad tuleb ikka tagasi maksta ja maksta tagasi nominaalis, kuigi lootus oli, et inflatsioon on peaaegu sama suur kui intressimäärad laenudelt ja et küllap aeg need võlad ära sööb ja eriti ei pea pingutama nende tagasimaksmiseks. Ei, tagasimaksmine on kaunis raske, vastupidi, probleemid on tekkinud nendel, kellel on kogunenud säästud, ma ei mõtle nüüd riike, vaid üksikisikuid, nendel onraske langetada investeerimisotsuseid," sõnas eurosaadik Ansip.

Teine oluline teema kolmapäevasel kuulamisel oli kliimakriis, millele tulevane keskpanga president lubas samuti rohkem tähelepanu pöörata.

Euroopa Parlamendi tõenäoline toetus Christine Lagarde'i kandidatuurile ei ole tema ametissenimetamisel riigijuhtidele siduv, küll aga tugevdab see tema positsiooni.