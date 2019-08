Norstati uuring näitab erakondade reitingute suunamuutust

Viimase nädalaga on juhterakondade toetusreitingute muutus pöördunud, selgub kolmapäeval avaldatud uuringufirma Norstat Eesti AS korraldatud küsitlusest, mille firma viis läbi koostöös MTÜ-ga Ühiskonnauuringute Instituut.

Eelmise nädalaga võrreldes on mõnevõrra toetust kaotanud Reformierakond, mida nüüd pooldab 37,4 protsenti ning kasvatanud Keskerakond, mille toetus on 19,2 protsenti. Seega on peatunud seitse nädalat kestnud Reformierakonna tõus ning neli nädalat kestnud Keskerakonna langus, märgib Norstat. Eelmine nädal oli nende erakondade toetus vastavalt 38,5 ja 17,8 protsenti.

Kolmanda toetusega on jätkuvalt Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), mida pooldab 15,6 protsenti, neljandal kohal Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 9,6 protsendiga ning viiendal kohal Isamaa 8,1 protsendiga.

Eelmisel nädalal näitas EKRE toetus kerget langust ja see oli 15,5 protsenti. Sotsiaaldemokraatide toetus oli nädal tagasi 9,3 ning Isamaal 8,6 protsenti.

Hoolimata nädalaga toimunud muutustest ületab opositsiooni toetus jätkuvalt koalitsiooni oma. Opositsioonierakondi toetab kokku 47 protsenti ja koalitsioonierakondi 42,9 protsenti küsitletutest, tõdeb Norstat.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitakse iga nädal umbes tuhande inimese erakondlikku eelistust. Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 15. juulist 12. augustini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku. See tähendab, et uuringu statistiline viga on +/- 1,55 protsenti.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.