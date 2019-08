Juhan Parts: EKRE-l on kainestav mõju

Juhan Parts kommenteeris politseijuht Elmar Vaheri ümber lahvatanud skandaali ja arvas, et selle tõttu valitsus ei lagune. "Ma ei usu, et seal usaldusprobleem oli, ma arvan, et seal oli väike emotsioon ja ongi kõik," lausus Parts saates.

"Minu arvates valitsus ei ole lagunemise kursil," ütles Parts.

Samas ei usu ta ka seda, et Elmar Vaher siseministeeriumile vastu töötaks. "Ma tunnen Elmar Vaherit väga pikalt. Ta on väga pühendunud mees. Ma ei usu temast seda," ütles Parts.

Rääkides EKRE-st Eesti poliitikas ja valitsuses ütles Parts, et EKRE taoliste erakondade populaarsusel on kainestav mõju peavooluerakondadele. "Mõneti see kainestamine, mida EKRE on toonud, on pikas plaanis ühiskonnale kasulik," lausus Parts.

Eesti mainega ei ole Partsi sõnul EKRE tõttu midagi Euroopas juhtunud. Ise küsimus on tema sõnul see, et miks selline erakond nagu EKRE üldse valitsusse võtta.

"Soome kogemus näitab, et neid eemale lükata on vale strateegia. Nad on osa ühiskonnas valitsevatest meeleoludest. Kui me lükkame neid eemale, siis nad radikaliseeruvad," sõnas Parts.

Oma koduerakonna Isamaa kohta ütles Parts, et Helir-Valdor Seedri juhtimise all on parteis näha poliitilist küpsust.